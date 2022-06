Johnny Depp gana juicio contra Heard

miércoles, junio 1, 2022

El jurado del tribunal de Fairfaix, Virginia, EE. UU., declaró a la actriz Amber Heard responsable de difamar al actor Johnny Depp en la columna de opinión que publicó en el diario The Washington Post en 2018

Tiempo de lectura: 2 minutos

“Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mis seres más cercanos y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años me han apoyado y creído en mí, cambió para siempre. Todo en un abrir y cerrar de ojos”.

Así comienza el comunicado que Johnny Depp publicó este miércoles, inmediatamente después de conocerse la sentencia del juicio contra su exesposa Amber Heard.

De acuerdo con la BBC, el jurado popular de siete miembros en Virginia dictó por unanimidad que Heard difamó a Depp con una columna publicada en The Washington Post en 2018 en el que se presentaba como víctima de abuso doméstico.

La resolución condena a la actriz a pagar $15 millones en total al protagonista de “Piratas del Caribe”: $10 millones como compensación por los daños y $5 millones en calidad de daños punitivos.

El jurado también consideró que Heard fue difamada, pero por Adam Waldman, abogado de Depp, y solo en una de las tres afirmaciones que ella presentó en su contrademanda. Por ello, el actor deberá compensar a su exesposa con $2 millones.

“El objetivo fue revelar la verdad”

En su comunicado tras la sentencia, Depp afirmó que en los últimos años se le atribuyeron “denuncias falsas, gravísimas y criminales a través de los medios de comunicación, lo que desencadenó un aluvión interminable de contenidos de odio, aunque nunca se me imputaron cargos”.

En aparente referencia al artículo difamatorio de Heard, afirmó que “en un nanosegundo ya había dado la vuelta al mundo dos veces y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera”.

“Y seis años después, el jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente honrado”.

El actor de 58 años aseguró que tomó la decisión de demandar a Heard “después de pensarlo mucho”, ya que sabía que se enfrentaba a importantes “obstáculos legales” y que habría un “espectáculo mundial” en torno a su vida.

“Desde el principio, el objetivo de presentar este caso fue revelar la verdad, independientemente del resultado. Decir la verdad era algo que le debía a mis hijos ya todos los que se han mantenido firmes apoyándome. Me siento en paz sabiendo que finalmente lo he logrado”, indicó.

Reivindica la presunción de inocencia

Aseguró sentirse “abrumado por la efusión de amor y el colosal apoyo y amabilidad de todo el mundo”.

“Espero que mi búsqueda de la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres, que se han visto en mi situación, y que nunca se rindan quienes los apoyan”.