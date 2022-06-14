Iza está detenido en Quito

martes, junio 14, 2022

La detención sucedió durante la madrugada de este martes. El presidente de Ecuador aseguró que los ecuatorianos “no serán víctimas de vándalos que quieren generar el caos”. El sector indígena pide “radicalizar la lucha”

El presidente de la Confederación de Nacionalidades del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, fue detenido por la Policía Nacional la madrugada de este martes 14 de junio del 2022. El líder indígena es uno de los gestores del paro nacional.

La Policía lo aprehendió en la provincia de Cotopaxi, donde se encontraba con otros manifestantes. La institución informó que su detención se debe a la “presunta comisión de delitos”. Iza fue trasladado a una sala de aseguramiento temporal hasta que se efectúe la audiencia de calificación de flagrancia.

Por el momento no se ha realizado la diligencia para iniciar un nuevo proceso penal contra Iza, quien en 2019 fue acusado de terrorismo al ser vinculado como partícipe de las violentas protestas de octubre.

La audiencia de calificación de flagrancia y de formulación de cargos contra el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, está prevista que se realice en Cotopaxi.

Este hecho lo dio a conocer la Fiscalía este martes 14 de junio del 2022. A través de sus redes sociales indicó que tras la aprehensión de Iza, “las diligencias respectivas se desarrollarán, como establece el Código Integral Penal, en esa jurisdicción (Cotopaxi).

La normativa penal establece que en los casos de delitos flagrantes, dentro de las 24 horas desde la aprehensión, se realizará la audiencia oral ante el juzgador competente, es decir, en el lugar donde supuestamente se perpetró el ilícito.

Este martes, el Presidente Lasso manifestó que se comenzó con la detención de todos aquellos autores intelectuales de los eventos suscitados durante la primera jornada de movilización, en la que se produjo cierre de vías, destrucción de patrulleros, secuestro de policías, intimidación a florícolas y daños en el Centro de Quito.

“El día de ayer se produjeron actos vandálicos, que están prohibidos por la Constitución y las leyes. Detrás de estos delitos hay autores intelectuales y materiales, que deben responder al pueblo ecuatoriano”, dijo en su intervención grabada el Presidente de la República, Guillermo Lasso.

Ahora que hemos empezado a reactivarnos, #NoPodemosParar. Quienes cometan actos vandálicos van a responder ante la justicia y el pueblo ecuatoriano. pic.twitter.com/yRmY1hikht — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) June 14, 2022



Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) mostró un video, la madrugada de este martes 14 de junio del 2022, en el que se observa la detención de Leonidas Iza, Presidente de esta organización, que convocó a las jornadas de protesta.

#URGENTE

Grupos de élite de la Policía y las FFAA detienen de manera ilegal a @LeonidasIzaSal1 presidente de la CONAIE.

Llamamos a nuestra estructura organizativa a RADICALIZAR las medidas de hecho por la LIBERTAD de nuestro máximo líder y por la dignidad de nuestra lucha. pic.twitter.com/qRVIMjewBW — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) June 14, 2022

El paro

La Conaie inició el lunes 13 de junio un paro nacional, de carácter indefinido. Para ello, elaboró una lista de 10 exigencias, entre las que se encuentra la baja del precio de los combustibles. Hubo 20 bloqueos de carreteras en 11 provincias.

En un balance de la primera jornada de protestas, el Ministro del Interior, Patricio Carrillo, aseguró que se abrieron 41 investigaciones previas por actos vandálicos, que incluyen incendios de patrulleros en Cayambe y en la vía Cuenca-Molleturo. Así como la suspensión de bombeo de una estación de extracción de Petróleo en la población de Pompeya, en Orellana.