Evaluación luego de un año de gobierno

Luis Espinosa Goded Pablo Lucio Paredes

Doménica Becerra Mármol – Alumna de la USFQdbecerra@estud.usfq.edu.ec

A un año de la toma de posesión del gobierno de Guillermo Lasso, nos parece oportuno analizar la evolución de la economía en el país, y para ello contamos con las propuestas de objetivos que planteamos hace doce meses (ver Koyuntura Express #26 https://www.usfq.edu.ec/es/revistas/koyuntura-express/koyuntura-express-no-26), sobre cómo sería deseable que terminasen 12 indicadores económicos al finalizar este mandato. Es una cuarta parte del período, pero es útil mirar los resultados parciales.

Claro que un gobierno no es sólo la economía. La situación internacional, la política interna, la seguridad, etc. son importantes en sí mismas y además afectan al desempeño económico. No obstante, en este número de Koyuntura Express, nos centraremos en los resultados cuantitativos que propusimos hace casi un año, y para ello trabajaremos con los datos disponibles.

De los 12 indicadores económicos tan sólo disponemos de datos completos de 6 de ellos. Hay que tener en cuenta que el gobierno de Lasso asumió el 24 de mayo, casi a mitad de año, y hacemos el análisis a mitad del año siguiente. Algunos indicadores (PIB, empleo, pobreza, apertura comercial) son trimestrales, otros como Riesgo país son instantáneos, y el tamaño del gobierno y déficit fiscal se pueden analizar en función de los presupuestos ya presentados por este gobierno, aunque aún no devengados.

Sin embargo, para otros indicadores como desnutrición, libertad económica, competitividad o corrupción, aún no hay cifras anuales que puedan reflejar la acción de este gobierno, por lo tanto, los hemos de medir en función de los datos disponibles y una valoración personal de si el gobierno ha realizado avances. En cuanto al índice “Hacer negocios”, ya no lo elabora el Banco Mundial, luego del escándalo surgido con las cifras manipuladas de la China, por tanto también hemos de hacer tan sólo una valoración general de si se han registrado avances.

1. Crecimiento Económico

El PIB de Ecuador creció un 4,2% en el 2021, lo que sin duda es un excelente dato, pero hay que ponderarlo teniendo en cuenta el “efecto rebote” que se produce tras el decrecimiento del 7,9% en 2020.

Las previsiones para este 2022 van desde el 2,6% que proyectaba la CEPAL en enero, hasta el 4,3% que proyectaba el Banco Mundial en marzo. Con toda la precaución que se han de tomar previsiones, más siendo tan amplias y en un entorno tan incierto, podemos decir que parece que sí, que el país está en camino de la recuperación del PIB, pero a un ritmo demasiado lento teniendo el viento a favor del rebote y los altos precios del petróleo, lo cual se refleja también en un mercado laboral aún frágil.

2. Pobreza

Hasta diciembre del 2021, que son los últimos da-tos disponibles, se ha reducido la pobreza (sin contar la “pobreza extrema”) en un 4,5% desde junio de 2021, lo que supone que 793.000 ecuatorianos hayan salido de esta precaria situación de vida, pasando del 32% al 27% de la población. Pero aún no volvemos al nivel prepandemia del orden del 25%.

Aunque nunca es suficiente la lucha contra la pobreza, estos datos sí muestran un avance significativo, que si se mantiene a estos ritmos, sí lograría cumplir los objetivos marcados para la legislatura.

3. Empleo

El “Empleo adecuado”, según los últimos datos disponibles que son los del primer trimestre del 2022, se ha situado en un 32,9%.

En un año, desde el segundo trimestre del 2021 (30 de junio) que era del 30,9%, sí ha habido una cierta mejoría, aunque los datos fueron sustancial-mente mejores hace un trimestre a finales del 2021, 33,7%.

Efectivamente, desde junio del 2021 hasta diciembre de 2021 se crearon 278.000 puestos de empleo adecuado, llegando a representar 2.586.000. Sin embargo, desde diciembre del 2021 hasta marzo del 2022 se han destruido 91.000 de éstos puestos, de tal manera que el saldo positivo desde junio es de 187.000. Estamos aún por debajo del nivel prepandemia superior a los 3 millones de empleos adecuados.

Teniendo en cuenta que el objetivo marcado era lograr un millón de empleos en 4 años, aún se está bastante lejos de ese objetivo, que sí se podría alcanzar si se mantuviese el ritmo inicial. Sin embargo, ese gran incremento se puede deber al rebote tras la caída debida a la pandemia y podría no mantenerse.

4. Desnutrición infantil

La desnutrición infantil es un problema complejo, sobre el que además no disponemos de datos suficientes.

El gobierno de Lasso ha creado la Secretaría para combatir la desnutrición infantil, uno de cuyos principales programas es levantar una encuesta nacional sobre desnutrición infantil.

Por tanto, no podemos evaluar aún si el gobierno ha logrado reducirla, pero sí constatar que se están realizando esfuerzos en esa dirección, incluyendo disponer de fondos locales e internacionales para el efecto. Y en días pasados arrancó ya concretamente el programa “Infancia con Futuro”.

5. Libertad Económica

Los índices de Libertad económica, como el del Heritage Foundation que tomamos como referencia en nuestra propuesta de objetivos, se realizan con datos de año completo.

Ecuador ha pasado de estar en el puesto 149, con una puntuación de 52.4 en el índice del 2020 (con datos del 2019) al puesto 126 en el índice del 2022 con una puntuación de 54.3 (con datos del 2021).

Ésta es una mejora significativa, tomando en cuenta que apenas ha habido 6 meses de gobierno para implementar cambios de fondo.

El objetivo marcado era mejorar unos 2 puntos por año, y es algo que se ha logrado en este epígrafe, mejorando significativamente los de independencia judicial y equilibrio fiscal del gobierno, aunque han caído los de derechos de propiedad y presión fiscal.

6. Competitividad

El índice de competitividad aún no está disponible para este año 2022, por lo que tan sólo podremos valorar si ha habido mejoras en los 12 epígrafes que mide el índice, especialmente en “dinamismo del mercado”, “mercado de bienes”, “instituciones” y “mercado de trabajo” que eran en los que Ecuador calificaba peor (por debajo del puesto 100 en el mundo) y le hacía bajar mucho su posición.

Desgraciadamente, no parece que haya habido ningún avance significativo en ninguna de estas cuatro direcciones en este año de gobierno. Se anuncian medidas como una reforma política, tratados de libre comercio o mayor dinamismo en los mercados (en particular laboral), pero no están concretados aún.

7. Hacer negocios

Como ya dijimos el índice Hacer Negocios ha sido eliminado.

Este era uno de los índices en los que Ecuador peor calificaba, y no parece que el gobierno de Lasso haya aprobado ninguna reforma significativa para mejorar.

Sin embargo hay dos áreas interesantes. Por un lado, se ha consolidado el proceso de aplicación de las nuevas SAS (Sociedades de Acciones Simplificadas) creadas en el gobierno de Lenín Moreno que permiten un mayor dinamismo empresarial, y por otro lado ciertos procesos de la Superintendencia de Compañías (y probablemente también del Ministerio de la Producción para los inversionistas) se han agilitado vía electrónica, lo cual también es positivo. Hay mucho por hacer, pero se ha avanzado.

8. Apertura Comercial

La apertura comercial es esencial para el crecimiento de una economía y así parece haberlo planteado el gobierno de Lasso, que ha intensificado la negociación de tratados de libre comercio de Ecuador.

Aunque en este año aún no se ha firmado ningún tratado nuevo, hay que estar conscientes que los procesos de negociación suelen ser más largos que un año, y se han anunciado tres muy importantes para este 2022: China, México y quizás EEUU; y hasta 10 tratados para el 2025, incluida la entrada de Ecuador en la Alianza del Pacífico.

Por tanto, aunque este indicador no se ha cumplido aún, sí se ha avanzado en la dirección de cumplirlo.

9. Índice de corrupción

Evidentemente la corrupción es uno de los principales problemas del país, pero el gobierno de Lasso no parece haber podido afrontarla con una política clara, teniendo hasta 4 iniciativas distintas durante este año: comisiones, consejeros y planes anunciados anticorrupción.

En el índice de percepción de la corrupción, que toma los datos del año entero y por tanto tan sólo refleja 7 meses del trabajo del nuevo gobierno, los resultados son bastante negativos, pues Ecuador ha empeorado 3 puntos desde el índice anterior, pasando de 39 a 36 puntos, pasando de la posición 92 a la 105 en el mundo.

Es éste sin duda un campo en el que el gobierno debería trabajar mucho más, pues en este primer año ha reprobado. El llamado y actitud del Presidente hacia la rectitud, no parece aún haber logrado impactos positivos.

10. Riesgo País

El indicador del riesgo país tiene la ventaja de ser inmediato, por tanto puede servir como “termómetro” para evaluar si los inversionistas y analistas internacionales confían en la gestión económica del gobierno y, de esta manera, en su capacidad para pagar deudas. Sorprende que, a pesar de los altos precios del petróleo y la reducción del déficit público, no ha bajado el riesgo país de Ecuador en este año.

Hace un año se situaba en el entorno de los 770 puntos básicos, y ahora está en el entorno de los 800, lo que es relativamente similar. El gobierno no ha logrado generar confianza adicional entre los inversores internacionales, aunque también hay buenas noticias, por ejemplo nuestra posición en el Euromoney Country Risk Survey (que mira en perspectiva de 5 años) sí ha mejorado 40 puestos.

11.Tamaño del gobierno

El tamaño del gobierno es uno de los principales instrumentos de política económica de que dispone un gobierno. A pesar de que aún no se puede evaluar la ejecución presupuestaria del nuevo gobierno, sí se puede analizar su proforma presupuestaria. Así sobre un PIB previsto de 109.000 millones, se prevé un gasto público de 33.899 millones, lo que supone un 32% del PIB. Aunque no se puede comparar el gasto presupuestado y el registrado al finalizar el año (dependiendo de las circunstancias uno u otro son mayores), cabe recordar que en el 2021 el gasto del Gobierno central estuvo alrededor del 30% del PIB.

Sobre el conjunto del gobierno (SPNF), lo único que podemos decir es que en la segunda mitad del 2021 el gasto público fue de 20,5% del PIB, frente a 20,8% en el mismo período del 2020, básicamente lo mismo.

Por tanto el gobierno no ha cumplido ni realizado avances importantes en este rubro.

12. Cuentas Fiscales

La diferencia entre los gastos y los ingresos del gobierno se salda con un déficit público, que no es sino acumular deuda que lastra el crecimiento económico y que han de pagar las futuras generaciones.

En el año 2020, debido a la pandemia, Ecuador tuvo un déficit disparado hasta el 6,2% del PIB, algo que se ha logrado disminuir significativamente hasta el 3,5% del PIB en el año 2021, que en la mitad de la gestión sí se puede responsabilizar positivamente al gobierno de Lasso.

Para el año 2022 se prevé un déficit aún menor, por debajo del 2%, lo que sí supondría una significativa reducción que encaminaría a Ecuador al objetivo de no tener déficit para el final de la legislatura. Ciertamente, gran parte de ese logro se ha debido al aumento de los precios del petróleo (que podría revertirse) y a la reforma tributaria que incrementó los impuestos, pero en todo caso hay un sendero razonablemente positivo.

Conclusión

Terminamos con un cuadro que resume la evaluación de este primer año de gobierno.