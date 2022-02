¿Qué tan comunes son las estafas en aplicaciones de citas?

sábado, febrero 12, 2022

Según especialistas los estafadores se sienten atraídos por los sitios de citas porque saben que las personas que están allí buscan establecer una conexión personal y que pueden usar este deseo de cercanía en su beneficio

Si has visto las redes sociales entre ayer y hoy, habrás notado que en internet no pueden dejar de hablar sobre The Tinder Swindler. El documental de Netflix sigue a un grupo de mujeres que intentan localizar a Shimon Hayut, un usuario de una aplicación de citas de Israel que las engañó con grandes cantidades de dinero.

A lo largo de 2018 y 2019, Hayut convenció a las mujeres de que se llamaba Simon Leviev y que era un rico multimillonario.

Según el documental, Hayut robó un total estimado de $10 millones después de atraer a sus víctimas con citas lujosas para ganarse su confianza. Más tarde fue acusado de fraude, robo y falsificación y sentenciado a 15 meses de prisión, pero fue puesto en libertad en mayo de 2020 después de cumplir solo cinco meses.

En una entrevista con Stylist antes del lanzamiento de Netflix, una exnovia y víctima de la estafa de Hayut dijo que “ni una sola vez” le pasó por la cabeza que él no era quien decía ser.

“Es simplemente magnético. Parecía súper inteligente y ambicioso, y todos los que conocí respondían por él”, dijo Cecilie Fjellhøy. La Noruega, dijo que Hayut la hacía sentir “especial” durante las primeras etapas de su relación con gestos románticos.

“Enviaba hermosos ramos de flores a mi departamento y me enviaba mensajes de texto todas las mañanas”, dijo.

“Soy una fanática del romance a la antigua, así que, de alguna manera, fui la víctima perfecta. Sabía cómo atraparme”.

Las cosas cambiaron después de que Hayut afirmó que se había metido en problemas con gente de la industria de diamantes y convenció a Fjellhøy de que le permitiera usar tarjetas de crédito a su nombre.

Según las últimas cifras de Which, publicadas en junio de 2021, los informes de estafas románticas en el Reino Unido se dispararon durante la pandemia.

El análisis del grupo de consumidores de los datos de Action Fraud encontró que los informes de fraude romántico aumentaron en un 40 por ciento en el año hasta abril de 2021 en comparación con el año anterior, ya que se denunciaron más de 7.500 estafas.

Las pérdidas reportadas alcanzaron casi £74 millones, pero Which estimó que la cifra real probablemente era mucho más alta, porque muchas víctimas están demasiado avergonzadas o molestas para decírselo a las autoridades.

Las aplicaciones de citas populares, como Bumble, Hinge y Tinder, tienen una variedad de características de seguridad y consejos de seguridad detallados para ayudar a proteger a los usuarios de las estafas románticas.

Sin embargo, como se muestra en el caso de The Tinder Swindler, Hayut pudo pintar una historia convincente de su identidad falsa.

Fjellhøy dijo que el Instagram de Hayut parecía confirmar cosas que él le había contado sobre su lujoso estilo de vida y que había compartido vídeos tomados de aviones privados.

Entonces, en la cuestión de citas en línea, ¿cuáles son los signos reveladores a tener en cuenta para asegurarse de que no te están engañando? Esto es lo que los expertos tienen que decir.

¿Por qué deberías tener cuidado con los estafadores en las aplicaciones de citas?

De acuerdo con la empresa de asesoramiento financiero Money Helper, los estafadores se sienten atraídos por los sitios de citas porque saben que las personas que están allí buscan establecer una conexión personal y que pueden usar este deseo de cercanía en su beneficio.

Evitan una interacción real

Si una persona en una aplicación de citas es reacia a hablar por teléfono o reunirse, y desea mantener la conversación por mensaje de texto, esto debería ser una señal de advertencia de que no es quien dice ser, dice Money Helper.

Si bien es posible que no estén dispuestos a contestar el teléfono, es probable que soliciten pasar la conversación a correo electrónico, mensaje de texto o WhatsApp para que las funciones de seguridad dentro de las aplicaciones de citas no se den cuenta de su estafa.

No están en el país

Los estafadores utilizarán diversas formas de manipulación para extorsionar a las personas, pero que alguien que hayas conocido en línea te esté pidiendo dinero, por cualquier motivo, debería ser una señal de advertencia.

Un escenario común empleado por los estafadores en las aplicaciones de citas es fingir estar atrapado en el extranjero en un viaje de negocios donde no tienen acceso a sus cuentas bancarias.

Money Helper dijo que las víctimas informan con frecuencia que se les pide que envíen dinero internacionalmente para pagar una supuesta visa.

Which dice que otra táctica empleada con frecuencia entre los estafadores es hacerse pasar por un soldado que sirve en el ejército, ya que esto proporciona una excusa para no reunirse en persona. También es una buena manera de tratar de ganarse la compasión de la víctima.

“Si están saliendo con alguien que dice estar en el ejército, pueden ofrecerle llamarle, organizar una videollamada o enviarle una carta, puesto que debe tener un número, conexión a Internet y dirección postal. Si la persona se niega, esto debería levantar sospechas”, Which? comentó.

Muestran demasiadas emociones demasiado pronto

Los expertos en relaciones han advertido durante mucho tiempo sobre los signos reveladores del bombardeo amoroso, una forma de abuso emocional en la que una persona usa proclamaciones de amor para ganarse la confianza y el afecto de otra persona.

Money Helper dice que si una persona te profesa su amor sin conocerse, podría estar intentando ganarse tu confianza, para que tengas más disposición para enviarle dinero.

Además, pueden utilizar historias sobre tragedias personales para tratar de ganar tu empatía.

“Los estafadores a menudo dirán que recientemente perdieron un ser querido o que ellos o alguien cercano a ellos está gravemente enfermo para que sientan lástima por ellos. Es una señal de alerta que las víctimas suelen describir en sus relatos de haber sido estafadas”, dijo Money Helper.

No tienen una huella cibernética

Si bien algunas personas prefieren no usar aplicaciones de redes sociales, la compañía de seguridad informática Norton dice que debería levantar sospechas el hecho de que no puedan encontrar ningún rastro de una persona en línea.

“El usuario promedio de Facebook tiene 130 amigos, por lo que las personas que solo tienen un puñado de amigos pueden ser falsas”, agregó.

“Observa la forma en que usan las redes sociales y revisa su lista de amigos: es fácil crear amigos falsos, pero estas conexiones pueden decir mucho sobre ellos. Si están en Twitter, revisa su línea de tiempo para tratar de encontrar inconsistencias”.

Independentespanol