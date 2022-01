EEUU invierte $2,5 millones para cuidar la Amazonía

martes, enero 11, 2022

El Gobierno de Estados Unidos hace aporte para planes de conservación en la Amazonía ecuatoriana.

Con el propósito de ayudar a preservar la región amazónica. El Gobierno de los Estados Unidos, por medio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), invertirá $ 2,5 millones en esta zona de Ecuador.

Se asociará con la Wildlife Conservation Society (WCS, por sus siglas en inglés) para empoderar a las comunidades ecuatorianas y aumentar la conciencia pública sobre las amenazas causadas por los delitos ambientales y sus impactos en la biodiversidad local.

El embajador de los Estados Unidos en el Ecuador, Michael J. Fitzpatrick, considera que asegurar que la riqueza natural de la cuenca del Amazonas esté a salvo de los crímenes de conservación es fundamental para el futuro de las personas y los hábitats del Amazonas.

“Si queremos asegurar nuestra propia supervivencia y bienestar, debemos preocuparnos por el cuidado y protección de todos los seres vivos”, señaló.

Los delitos de conservación, incluido el tráfico de vida silvestre, la tala ilegal y el comercio de madera, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) y la extracción y el comercio ilegal o no reglamentado de oro y minerales aluviales han aumentado significativamente la amenaza para los pueblos y ecosistemas de la Amazonía, refiere una nota de prensa de la Embajada General de Estados Unidos en Ecuador.

En cuatro provincias del norte de la Amazonía la USAID, WCS y otros socios, incluidos Internews y Rare, trabajarán con agentes de cambio y defensores que puedan movilizar a las partes interesadas en toda la región amazónica para preservar la biodiversidad, mientras cultiva medios de vida sostenibles.