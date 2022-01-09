Covid: 6 pasos a seguir si sospechas que te infectaste

domingo, enero 9, 2022

El avance de la variante ómicron en varios países ha provocado un aumento en el número de casos de covid-19 diagnosticados en las últimas semanas

Tiempo de lectura: 6 minutos

El 4 de enero, el mundo batió el récord de nuevos contagios diagnosticados: más de 2,4 millones de personas dieron positivo en 24 horas.

Pero ¿qué hacer si tienes los síntomas típicos de la enfermedad?

A continuación presentamos seis pautas básicas para proteger tu salud y la de la comunidad circundante.

Busca el diagnóstico

El médico José David Urbaez Brito, presidente de la Sociedad Brasileña de Enfermedades Infecciosas (SBI) del Distrito Federal de ese país, destaca la importancia de las pruebas para detectar adecuadamente la covid.

“Siempre que se presentan síntomas de infección respiratoria, como tos, secreción nasal, dolor de garganta, entre otros, es fundamental buscar el diagnóstico correcto”, enfatiza.

En este caso, lo ideal es someterse a un examen capaz de detectar el coronavirus (o partes de él, como material genético), como las pruebas de antígenos o la prueba RT-PCR.

Estos métodos también están indicados si has tenido contacto con alguien que sospecha o ha sido diagnosticado con covid en los últimos 14 días.

Según el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, estas pruebas aún te permiten viajar en avión e ingresar a algunos establecimientos, además de usarse en estudios poblacionales y ayudar al control de infecciones en lugares como escuelas y trabajos.

Las pruebas de antígenos son un poco menos precisas, pero generalmente dan el resultado en 15 a 30 minutos.

La prueba RT-PCR, por otro lado, se considera el estándar de oro para detectar la enfermedad, aunque el informe tarda unos días en obtenerse, según los CDC estadounidenses.

Si el resultado es negativo (es decir, no tienes covid), es posible retomar tus actividades, siguiendo las precauciones básicas, como usar mascarillas, evitar aglomeraciones y vacunarse (si no has completado las dos o tres dosis).

Si el resultado es positivo (lo que significa que tienes covid), es importante seguir las pautas básicas que se detallan a continuación.

Debes aislarte

La transmisión del coronavirus se produce a través de gotitas y aerosoles de saliva que salen de la nariz y la boca de una persona infectada e invaden el organismo de aquellos que se encuentran en el mismo entorno.

La mejor manera de proteger a otras personas, por lo tanto, es evitar el contacto con ellas.

Si compartes una casa con familiares y amigos es importante que todos usen mascarillas de buena calidad, especialmente cuando estés cerca de ellos o en la misma habitación.

Si es posible, trata de mantenerte alejado de otros residentes y no compartas el mismo baño o efectos personales como cubiertos, vasos y toallas.

Actualmente existe controversia sobre cuánto tiempo debe durar este período de aislamiento entre las personas infectadas.

El 27 de diciembre, los CDC de EE. UU. cambiaron su guía para exigir que las personas con covid estén aisladas durante solo cinco días.

En otros países, como Reino Unido y Australia, el período de aislamiento varía entre siete y diez días, contados a partir del resultado positivo de una prueba o la aparición de síntomas.

La doctora Sylvia Lemos Hinrichsen, consultora de bioseguridad del SBI, estimó que la situación actual requiere cierta precaución.

“Con el avance de ómicron y el aumento de casos, parece prudente seguir respetando este plazo de siete a 10 días”, señaló.

Urbaez Brito está de acuerdo. “La recomendación de permanecer aislado hasta 10 días sigue vigente, siempre y cuando el noveno día la persona no tenga más síntomas”.

Como sugiere el nombre, el aislamiento significa no salir de casa para casi nada; la única excepción son las citas médicas o las visitas al atendimiento de emergencia en el hospital, si es necesario.

Notifícaselo a tus contactos cercanos

El tercer paso es llamar o enviar un mensaje de texto a las personas con las que has interactuado durante los 14 días anteriores a tu diagnóstico positivo de covid.

Lo más probable es que ya estuvieras infectado antes de presentar los síntomas iniciales (como tos, dolor de garganta, fiebre, malestar y dolor de cuerpo).

Por lo tanto, existe un riesgo nada despreciable de que puedas haber transmitido el coronavirus a estos contactos cercanos.

Cuando les haces saber que tienes covid, ellos pueden ser más conscientes de los síntomas y hacerse la prueba. Si también tienen la enfermedad, deben aislarse, lo que evita la creación de nuevas cadenas de transmisión en la comunidad.

Si tienes hijos o eres el tutor de un niño o adolescente que está con covid, avísale a la escuela (si asisten a clases presenciales) para que el resto de la clase, los maestros y el personal también estén al tanto y se cuiden.

También es importante avisar a tus jefes y al departamento de recursos humanos de la empresa donde trabajas, especialmente si tuviste contacto con algún otro empleado en los días previos al diagnóstico.

“En medio de una pandemia, informar a los contactos cercanos después de dar positivo es una actitud responsable y ética, porque permite que las personas planifiquen y estén más atentas a su propia salud”, afirmó Hinrichsen.

Controla los síntomas

La mayoría de las veces, las molestias iniciales de covid, como fiebre, tos, cansancio, dolor de garganta, malestar y diarrea, tienden a mejorar con el tiempo.

Debes estar atento a todos los síntomas durante el período de aislamiento y buscar ayuda profesional si empeoran (o se desarrollan manifestaciones nuevas e inesperadas).

“Este cuidado es fundamental, más aún en el caso de las personas mayores o de los pacientes con comorbilidades “, aconsejó Hinrichsen.

“Un individuo mayor de 60 años con diarrea, por ejemplo, puede sufrir deshidratación o desarrollar neumonía por acumulación de secreciones en los pulmones muy rápidamente”, agregó la doctora.

Si es posible, la consultora del SBI sugiere que las personas infectadas tengan un oxímetro en casa.

Este pequeño dispositivo mide la cantidad (o saturación) de oxígeno en la sangre y puede hacer sonar la alarma temprana de una complicación pulmonar antes de que aparezcan síntomas de covid más graves, como dificultad para respirar.

“La saturación de oxígeno debe estar por encima del 95%. Si la persona ve que este número está en el 98% y comienza a bajar al 97%, 96%, 95% y 94%, esto ya es una advertencia para buscar un servicio de salud, ” señaló.

“Además de realizar la oximetría dos veces al día, es necesario acudir inmediatamente a urgencias si el paciente con covid presenta fiebre y dolores musculares muy intensos, sobre todo después del sexto o séptimo día de inicio de los síntomas”, añadió Urbaez Brito.

“En estos casos, es posible realizar una intervención con oxígeno y algunos medicamentos, como antiinflamatorios y terapias contra la trombosis, que reducen la tasa de letalidad “, agregó el infectólogo.

Descansa y no olvides hidratarte

Los especialistas consultados por BBC News Brasil también aconsejan cautela ante los anuncios de tratamientos y recetas caseras para “curar” la covid.

La gran mayoría de estas intervenciones ni siquiera han sido evaluadas en estudios científicos y no son recomendadas por agencias de salud nacionales e internacionales.

Algunos fármacos que saltaron a la fama desde el inicio de la pandemia como supuestos “tratamientos tempranos”, como la hidroxicloroquina, la ivermectina y la nitazoxanida, incluso han sido investigados, pero no han mostrado ninguna eficacia contra el coronavirus.

Actualmente existen medicamentos antivirales contra la covid aprobados en algunas naciones, pero no están disponibles en la mayoría.

Vacúnate después de la recuperación

Las vacunas están indicadas incluso para quienes han tenido covid, ya que son una forma segura y eficaz de estimular el sistema inmunológico y aumentar el nivel de anticuerpos.

Pero la aplicación de la vacuna no debe realizarse en personas que dieron positivo recientemente. En Brasil, por ejemplo, la orientación del Ministerio de Salud es contar 30 días desde la fecha de inicio de los síntomas (o el resultado positivo de la prueba) para recibir la dosis en ese momento.