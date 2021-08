¿Qué pasará en la semana?

domingo, agosto 15, 2021

Desde este lunes 16 de agosto se reactiva la vacunación con Sinovac, en el país; también rigen descuentos en las tasas de interés de varias entidades bancarias y arranca la agenda del festival Internacional de Cine de Quito. ¿Qué otros eventos ocurrirán en la semana? La información aquí

Se reactiva la vacunación con Sinovac

Alrededor de las 18:00 del sábado 14 de agosto llegaron al aeropuerto internacional de Quito Mariscal Sucre, dos millones de dosis de vacunas Sinovac, con estas vacunas permite que el Ecuador continúe con el plan de vacunación 9/100.Con la llegada de este nuevo cargamento de dosis de Sinovac, desde este lunes 16 de agosto, continúa el proceso de vacunación para las personas que les falta la segunda dosis y no pudieron ser inoculadas por falta de ellas.

La ministra de Salud, Ximena Garzón, manifestó que estas vacunas se distribuyen en nueve zonas del país. Además, señaló que espera para el próximo 21 de agosto la llegada de 2 millones de dosis de SinoVac.

Por otro lado, la ministra dijo que para este 16 de agosto, se prevé la donación de 101.760 dosis de AstraZeneca realizada por España al Ecuador como parte del mecanismo Covax, que lidera la Organización Mundial Panamericana de la Salud (OMS/OPS).

Bancos reducen hasta 2% las tasas de interés

A los pocos días de posesionarse, el 2 de junio pasado, el presidente Guillermo Lasso exhortó a los bancos y cooperativas a reducir las tasas de interés y ampliar los plazos de cancelación. Y en estos dos últimos meses, algunas instituciones bancarias han realizado ajustes por su cuenta, para créditos específicos y por temporadas a modo de promociones.

Diners, por ejemplo, comunicó a sus clientes que también bajó su interés del 16% al 14% para los cash advance desde el 12 hasta el 18 de agosto, y para diferir las compras en el exterior aplica esa tasa reducida desde el 5 de junio pasado. Banco Bolivariano promociona a sus clientes de Bankard una tasa preferencial del 12,75% para avances en efectivo y hasta cuatro años para pagarlo, y hasta cinco años por monto mínimo de $2.000. Esa tasa estará vigente para ese financiamiento hasta el 30 de septiembre próximo.

Las tarjetas Titanium y Discover también mejoraron las condiciones para los avances en efectivo. Estos no tendrán costo durante este mes de agosto para los montos que acumulen los $600.

Banco Internacional redujo a 8,5% su tasa de interés para préstamos hipotecarios para la compra de vivienda nueva o usada.

Arranca la veda de cangrejo

El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca dio a conocer que desde este domingo 15 de agosto arranca la veda del cangrejo rojo y azul a nivel nacional con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del crustáceo.

La veda corresponderá se extenderá hasta el 15 de septiembre y se da por el cambio de muda. Esta prohibición de captura y alimentación es porque el crustáceo segrega un compuesto químico durante esta fase que es perjudicial para la salud.

Festival Internacional de Cine de Quito

El Festival Internacional de Cine de Quito (FICQ), creado para descubrir y difundir las obras de nuevos talentos a nivel mundial, se desarrollará del 17 al 22 de agosto. Algunos momentos se podrán vivir de manera virtual y otros, con las debidas medidas de bioseguridad, en formato presencial en la sala del Ochoymedio.

A través del siguiente enlace https://ficq.fundaciontelefonica.com.ec/ se podrá revisar la agenda de estos 6 días, que buscan promover el cine de autor a una nueva generación, arrancando con el martes 17 de agosto, a las 19:30, con la inauguración oficial en formato virtual y la proyección del reconocido filme “El Perro que no calla”, última película de Ana Katz, quien estuvo en la competencia del festival de Sundance 2021 y Rotterdam 2021.

Durante la agenda de actividades, se presentarán 39 películas de 21 países, como: España, Egipto, Dinamarca, Serbia, Turquía, Italia, Marruecos, Eslovenia, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, Túnez, Nepal, Bélgica, Irán, Francia, Guatemala, México, Argentina, Alemania y Hungría. De estas proyecciones, 27 cortometrajes forman parte de la competencia oficial y están agrupados en cinco programas: Transformaciones, El Futuro es Feminista, Le Tierra Tiembla, El género es identidad e Infancias.

LigaPro 2021

El calendario no para en la LigaPro 2021 y los clubes ecuatorianos disputan la fecha cuatro de la fase dos del campeonato, que inició el viernes 13 de agosto.

La fecha 4 finalizará el lunes con el compromiso entre Olmedo y 9 de Octubre, a las 19:00, en el Estadio Olímpico de Riobamba. A pesar de la sorpresiva derrota, el Super 9 parte como favorito a llevarse los tres puntos ante un Ciclón que sigue con su racha de derrotas, lo que lo ubica último en la tabla de posiciones.

Circulación vehicular en Quito

El Municipio de Quito prolonga la restricción vehicular a través del esquema ‘Hoy no Circula’ en todo el Distrito, y seguirá en vigencia desde este jueves 12 de agosto hasta el próximo 30 de septiembre del 2021.

Con ello, la restricción para autos particulares se mantiene en cuatro números de placa por día y dentro del mismo horario anterior. Es decir, de 07:00 a 19:00 de lunes a viernes.

De estas reglas se excluyen a los vehículos portadores de salvoconductos y a los sectores productivos, estratégicos y los que se incluyen en la normativa emitida por la Secretaría de Movilidad en meses anteriores.

Así, los días lunes no pueden circular vehículos cuya placa termine en 0, 1, 2 y 3. Los martes no pueden hacerlo los automóviles con placa terminada en 2, 3, 4 y 5. Los miércoles las placas terminadas en 4, 5, 6 y 7. Los jueves no pueden transitar las placas que terminan en 6, 7, 8 y 9. Y los viernes no pueden salir los que terminan en 0, 1, 8 y 9.

Los sábados, domingos y feriados se mantiene la libre circulación sin restricciones por placa. Durante estos días hay libre circulación hasta las 07:00 del lunes o del día siguiente del feriado.

Clima

Este lunes 16 de agosto será nublado y con alta probabilidad de lluvia y tormentas eléctricas en el centro, sur y valles de Quito, según los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Esto se debe a un incremento en la circulación del viento en la cuenca amazónica. Habrá más radiación, pero con un alto contenido de nubosidad y es probable que en los próximos días aún haya eventos de lluvia.

En las próximas 48 horas la temperatura nocturna estará entre los 12° C y 8° C en el centro y norte de la ciudad. En el sur podrían llegar hasta los 6°C, por la lluvia. Sin embargo, el experto señala que las temperaturas más bajas se presentan con cielos despejados y con viento.

Hasta el 17 de marzo en el Callejón Interandino existe la probabilidad de un mayor aporte de humedad originando gran cobertura nubosa, precipitaciones de ligera intensidad y bancos de niebla. Habrá disminución en las temperaturas diurnas.

En la región Amazónica se esperan precipitaciones de intensidad variable con tormentas eléctricas. En el Litoral las precipitaciones se concentrarán en el norte e interior de la región. En las islas Galápagos se pronostica lloviznas ocasionales.