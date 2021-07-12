LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

La USFQ apoya en la vacunación del sector turístico

Universidad San Francisco de Quito
lunes, julio 12, 2021
La Universidad San Francisco de Quito participará del proceso de vacunación para la reactivación del sector turístico, además iniciará la jornada de vacunación para sus alumnis
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Andrea Encalada, Vicerrectora de la Universidad San Francisco de Quito se reunió este 8 de julio con el viceministro de Gobernanza, Dr. José Ruales y el ministro de Niels Olsen en una rueda de prensa para inaugurar el Plan de Vacunación para el sector turístico.  Destacó que para la academia es un orgullo poder participar en la vacunación del gremio turístico y apoyar a la reactivación del Ecuador.

Por otro lado la USFQ, inició su gestión para inocular a sus estudiantes, en caso de ser aprobada la vacunación a la comunidad USFQ Alumni por el Ministerio de Salud Pública, les notificarán en un correo con la cita, fecha y hora para su vacunación. 
Para todos los graduados de la USFQ que deseen ser parte del proceso de vacunación pueden registrar sus datos correctamente en el siguiente link: https://bit.ly/vacunacionUSFQAlumni  hasta el Miércoles 14 de julio de 2021.
  • La vacuna de los estudiantes es intransferible a otras personas.
  • El proceso de vacunación se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Quórum del Paseo San Francisco en Cumbayá.
  • No es posible transferir la vacuna a otro centro de vacunación.
  • El programa de vacunación aplica para primeras dosis
Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Las imágenes más impactantes de la pandemia del covid-19, a cinco años de su declaración
Tras la pandemia: “No hay un Gran Hermano que nos cuide”
Índice de Rox: La investigación de la USFQ que ayuda a salvar vidas en emergencias médicas
Día Mundial de la Anosmia: cuáles son las causas de la pérdida de olfato

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com