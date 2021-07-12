lunes, julio 12, 2021

La Universidad San Francisco de Quito participará del proceso de vacunación para la reactivación del sector turístico, además iniciará la jornada de vacunación para sus alumnis

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Andrea Encalada, Vicerrectora de la Universidad San Francisco de Quito se reunió este 8 de julio con el viceministro de Gobernanza, Dr. José Ruales y el ministro de Niels Olsen en una rueda de prensa para inaugurar el Plan de Vacunación para el sector turístico. Destacó que para la academia es un orgullo poder participar en la vacunación del gremio turístico y apoyar a la reactivación del Ecuador.

#NoticiasUSFQ

La #USFQ apoya en la vacunación del sector turístico. Nuestra vicerrectora, @aencalada1, en rueda de prensa este 8 de julio destacó que para la academia es un orgullo poder participar en la vacunación del gremio turístico y apoyar a la reactivación del #Ecuador. pic.twitter.com/BjJRkSF1de — Universidad San Francisco de Quito (@USFQ_Ecuador) July 9, 2021

Por otro lado la USFQ, inició su gestión para inocular a sus estudiantes, en caso de ser aprobada la vacunación a la comunidad USFQ Alumni por el Ministerio de Salud Pública, les notificarán en un correo con la cita, fecha y hora para su vacunación.

egistrar sus datos correctamente en el siguiente link: https://bit.ly/vacunacionUSFQAlumni hasta el Miércoles 14 de julio de 2021. Para todos los graduados de la USFQ que deseen ser parte del proceso de vacunación pueden r