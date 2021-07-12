La USFQ apoya en la vacunación del sector turístico

Participa en el Diálogo Nacional
Andrea Encalada, Vicerrectora de la Universidad San Francisco de Quito se reunió este 8 de julio con el viceministro de Gobernanza, Dr. José Ruales y el ministro de Niels Olsen en una rueda de prensa para inaugurar el Plan de Vacunación para el sector turístico. Destacó que para la academia es un orgullo poder participar en la vacunación del gremio turístico y apoyar a la reactivación del Ecuador.
