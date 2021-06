Dime cómo es tu jefe y te diré en qué serie lo identificarás

La jefa motivadora de ‘The Bold Type’

“I’m not a boss bitch. I’m a boss, bitch.” Dice Jacqueline Carlyle (interpretada por la actriz Melora Hardin) en su papel de directora de la revista Scarlet en The Bold Type. La ficción, estrenada en 2017 pero que llegó este año a Netflix, cuenta las aventuras y desventuras del mundo editorial desde un ángulo al que no nos tenían acostumbradas historias como la de El diablo viste de Prada: aquí la jefa (como bien dice Carlyle) no es una zorra. En lugar de fomentar la competitividad e inseguridad entre sus empleadas, Jacqueline Carlyle es una jefa con grandes soft skills (tiene inteligencia emocional, es asertiva, sabe motivar a sus compañeras y cuestionarlas con respeto) que la convierten en claro ejemplo de lo que sí es un buen liderazgo.

