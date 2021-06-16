Carapaz cuestiona a los dirigentes del ciclismo

miércoles, junio 16, 2021

El ecuatoriano Richard Carapaz arremetió contra los dirigentes del ciclismo de su país por la falta de previsión para organizar campeonatos nacionales y consideró que Jhonatan Narváez debería ocupar el puesto de Jonathan Caicedo en los Juegos de Tokio.

“La verdad que lo de Ecuador es completamente una vergüenza por no tener una buena planificación, no sólo para nuestra categoría, la elite, sino para todas las categorías”, se quejó el ciclista. Y lamentó que no existan competiciones a nivel nacional para el que es uno de los deportes más pujantes del país, con él como máximo exponente pero también con otros ocho corredores en equipos internacionales.

“Nosotros actualmente con el Club Richard Carapaz sufrimos de no tener competiciones porque no se realizan (o) se realizan al azar, sin un calendario fijo, ni siquiera el campeonato nacional. Esto lo hemos vivido no sólo ahora, sino desde categoría prejuvenil”, dijo.

Carapaz instó a un “cambio de mentalidad” porque “estamos viviendo lo más grande del ciclismo nacional (..) y la gente todavía no es capaz de entender la grandeza que tiene esto”.

Entre los ciclistas ecuatorianos más pujantes figuran también Caicedo (EF Education-NIPPO), Narváez (Ineos) o incluso Miriam Nuñez, que quedó primera en la Vuelta a Colombia en 2020 y segunda en la última vuelta a Guatemala.

Carapaz fue ganador del Giro en 2019, segundo en la Vuelta a España en 2020, ganador de la Vuelta a Suiza el domingo y este mes afronta el reto quizá más importante de su carrera, el Tour de Francia.

Pero a su juicio, “la gente, en su pensamiento absurdo, no absorbe esa magnitud que tiene el ganar una competición como el Giro”.

Y dirigiéndose a quienes dirigen federaciones deportivas, e incluso el deporte mismo, recordó que incluso la planificación de los Juegos Olímpicos, a los que acudirá tras el Tour de Francia, ha sido un poco desagradable.

Carapaz también instó a una amplitud de horizontes para que los ciclistas ecuatorianos en el extranjero puedan participar en el campeonato nacional y “dar un verdadero espectáculo para el aficionado”.

“Dicen que el máximo rector, la UCI, da ciertas fechas, pero pienso que con planificación, con un año anticipado, todo se puede realizar. El campeonato nacional es la prueba más valiosa que puede tener Ecuador para ganar visibilidad a nivel internacional, porque hay ciclistas de renombre internacional, de los cuales van a participar dos o tres”, destacó.