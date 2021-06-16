LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Carapaz cuestiona a los dirigentes del ciclismo

Redacción
miércoles, junio 16, 2021
Carapaz fue ganador del Giro en 2019, segundo en la Vuelta a España en 2020, ganador de la Vuelta a Suiza el domingo y este mes afronta el reto quizá más importante de su carrera, el Tour de Francia...
Tiempo de lectura: 2 minutos

El ecuatoriano Richard Carapaz arremetió contra los dirigentes del ciclismo de su país por la falta de previsión para organizar campeonatos nacionales y consideró que Jhonatan Narváez debería ocupar el puesto de Jonathan Caicedo en los Juegos de Tokio.

“La verdad que lo de Ecuador es completamente una vergüenza por no tener una buena planificación, no sólo para nuestra categoría, la elite, sino para todas las categorías”, se quejó el ciclista. Y lamentó que no existan competiciones a nivel nacional para el que es uno de los deportes más pujantes del país, con él como máximo exponente pero también con otros ocho corredores en equipos internacionales.

“Nosotros actualmente con el Club Richard Carapaz sufrimos de no tener competiciones porque no se realizan (o) se realizan al azar, sin un calendario fijo, ni siquiera el campeonato nacional. Esto lo hemos vivido no sólo ahora, sino desde categoría prejuvenil”, dijo.

Carapaz instó a un “cambio de mentalidad” porque “estamos viviendo lo más grande del ciclismo nacional (..) y la gente todavía no es capaz de entender la grandeza que tiene esto”.

Entre los ciclistas ecuatorianos más pujantes figuran también Caicedo (EF Education-NIPPO), Narváez (Ineos) o incluso Miriam Nuñez, que quedó primera en la Vuelta a Colombia en 2020 y segunda en la última vuelta a Guatemala.

Carapaz fue ganador del Giro en 2019, segundo en la Vuelta a España en 2020, ganador de la Vuelta a Suiza el domingo y este mes afronta el reto quizá más importante de su carrera, el Tour de Francia.

Pero a su juicio, “la gente, en su pensamiento absurdo, no absorbe esa magnitud que tiene el ganar una competición como el Giro”.

Y dirigiéndose a quienes dirigen federaciones deportivas, e incluso el deporte mismo, recordó que incluso la planificación de los Juegos Olímpicos, a los que acudirá tras el Tour de Francia, ha sido un poco desagradable.

Carapaz también instó a una amplitud de horizontes para que los ciclistas ecuatorianos en el extranjero puedan participar en el campeonato nacional y “dar un verdadero espectáculo para el aficionado”.

“Dicen que el máximo rector, la UCI, da ciertas fechas, pero pienso que con planificación, con un año anticipado, todo se puede realizar. El campeonato nacional es la prueba más valiosa que puede tener Ecuador para ganar visibilidad a nivel internacional, porque hay ciclistas de renombre internacional, de los cuales van a participar dos o tres”, destacó.

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

El Giro de Italia partirá desde Albania en el 2025
46 cierres viales por competencia ciclística en Quito, este domingo 24 de noviembre
Richard Carapaz confirmó que no irá al Mundial de Ciclismo
Este sábado arranca la Vuelta a España, participa Richard Carapaz

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com