¿SERÁ, SERÁ……?

jueves, mayo 20, 2021

En octubre de 2020 escribí un artículo titulado “la Democracia no es un juego” [1]/, en el cual me refería a las estadísticas respecto de la posibilidades ciertas de los candidatos, de ese entonces a la Presidencia de la República. Manifestaba que, “Durante estas 4 décadas, el binomio que registra una mayor votación es Jaime Roldos Aguilera y Oswaldo Hurtado Larrea en 1978 (68,49%) cuando regresamos a la era democrática, el segundo binomio es de Sixto Duran Ballén y Alberto Dahik (57,32%) en 1992.” Ahora en el 2021 el binomio, Guillermo Lasso y Alfredo Borrero, sorprendieron a propios y extraños. Su candidatura subió de 19,74 al 52,36% lo que significa que aumentó en 2,65 veces su votación, respecto de la primera vuelta y así supera a todos los candidatos desde 1978 (Jaime Roldos y Osvaldo Hurtado lograron 2,47 veces). Es decir, el binomio Lasso-Borrero hizo historia, rica historia, doblegó a la supuesta tendencia.

También mencioné que, “Seis binomios se han presentado 3 veces, Rodrigo Borja (1988), Sixto Duran Ballén (1992), Albalá Bucaram Ortiz (1996), Lucio Gutiérrez (2002), Rafael Correa (2006) y Álvaro Noboa. Rodrigo Borja Cevallos participó en cuatro ocasiones obteniendo la presidencia en 1988. Finalmente, Álvaro Noboa Pontón ha participado cinco veces y no ha logrado la presidencia. Parecería que la regla, no de oro, es participar al menos tres veces para lograrlo, la evidencia lo ratifica en los casos de Borja, Duran Ballén, Bucaram y Gutiérrez, es decir existe la probabilidad de triunfar en un 46%.” En el 2021, Guillermo Lasso se presentó por tercera vez y lo logró, es decir incrementó la probabilidad de que al presentarse por tres veces se logra llegar a la butaca presidencial. Así mismo ratificó que la probabilidad de ganar de quien se presenta por primera vez es baja, solo 27%. Y así lo dice el resultado final [2]/. Parecería que le achunte.

Desafortunadamente, como se decirlo, la perfección no existe, “Lo que si se evidencia de manera contundente es que, en la mayoría de los casos, más de un 80 % de los partidos o movimientos que respaldaban a los binomios, obtuvieron escaños en el congreso, en su momento, o en la asamblea. Este dato es muy importante, interesante e inquietante.” En el 2021, los resultados muestran una ligera disminución de ese porcentaje. Los 13 partidos o movimientos con escaños en la asamblea representan el 76%. “Ocho par5tidos con mala votación en las presidenciales lograron 1 o 2 espacios en la Asamblea Nacional” [3]/. Parecería que es necesario un cambio radical en la ley de elecciones para evitar que lleguen, por descarte, a la Asamblea o al Congreso representantes no calificados que usan la actual norma para llegar.

Me debo referir a otro artículo publicado en julio de 2020, en el cual hacía referencia a la difícil situación que vive nuestro Ecuador y las opciones de salida que se podían vislumbrar. Pero que éstas requerían de una líder con capacidad de gobernar. “El Presidente que necesitamos – Ecuador 2021” [4]/, “…..Entonces al preguntarse uno mismo como se podrían mejorar las condiciones o mejor dicho cuáles serían las características del presidenciable que cubra la expectativa para resolver la aguda crisis resumida en los aspectos señalados; siendo además serio, honrado y estadista que reduzca al mínimo la posibilidad de la desintegración de los ecuatorianos.” Sin haberse posesionado, el Presidente Electo nos ha dado señales evidentes de lo que podemos esperar de su administración.

Concuerdo con la visión de José Hernández de 4 pelagatos en su artículo, *LASSO NO BEBIÓ EL TRAGO DE CIANURO*. La agudeza política y la percepción crítica de José Hernández es digna de resaltar. Como líder del movimiento Creo, Lasso, debe haber establecido los lineamientos de política para un posible acuerdo o un desacuerdo intencionado. Digo Yo. Me permito ir más allá del límite y creer que este juego de ajedrez, que es la política para los próximos 4 años, requiere de mucha sapiencia e inteligencia, pero no maquiavelismo, son cosas distintas. Dejaron entrever que se podía lograr un acuerdo en la asamblea y, a mi criterio, dejaron que ellos hagan sus primeros movimientos para comprender hacia donde o cual era su objetivo principal. Cayeron en la trampa, en la estrategia de mediano plazo no la inmediata de captar la Presidencia de la Asamblea para consolidar la gobernabilidad. Fiel a su propuesta durante el proceso electoral, el Presidente Electo dejó clara su visión esta vez, no a la impunidad ni a la corrupción. El resultado de la elección de Presidente y Vice Presidentes de la Asamblea lo demuestra, Guadalupe Llori, Virgilio Saquicela y Bella Jiménez, en su orden.

Realmente estaba decepcionado por la información de los posibles acuerdos entre los partidos políticos, a la vieja usanza. Me surgían muchas dudas por que nuevamente pensaba que primaría los intereses políticos, partidistas, personalistas, egoístas, en detrimento del bien común. Pensé que las buenas noticias de haber superado la tara política del correísmo, al obtener democráticamente la Presidencia de la República se estaban consumiendo. Pero no contaba con la estrategia política del Presidente Electo. Oh sorpresa, se separan dos políticos fuertes de PSC y Pachacutik por las condiciones, me imaginaba Yo, del acuerdo. El resultado sorpresivo, no es Andrade, no es Quishpe, peor Correa, no es nadie más que, LLori. Muy Bien!!!!

¿Quién es Guadalupe Llori? Su carta de presentación, MUJER, indígena, perseguida por Rafael Correa, y con experiencia en la gestión pública por elección popular. Prefecta de la Provincia de Orellana (2005 a 2008, 2009 a 2014, 2014 a 2018 y 19.12.2018 a 31.07.2019), Alcalde de Francisco de Orellana de 2000 a 2004. Detenida, por orden del supuesto intocable que le acusó de ser la “Mama LLucha Criolla, limitada intelectualmente”, responsabilizándola del paro de Dayuma. Ella respondió, “no debería dar imagen de ser un vulgar patán y que estaba cometiendo terribles desatinos en Orellana…”El 4 de diciembre de 2007 fue encarcelada con varios cargos en su contra. Luego de nueve meses de prisión fue declarada inocente de los cargos ordenándose su restitución al cargo, liberada en septiembre de 2008 [5]/. ¿Quién más que ella podía representar a la iniciativa no más impunidad?

Lo que queremos todos los ecuatorianos con LLori como Presidente de la Asamblea es no más impunidad, ni más correísmo sectarista, no al obstruccionismo político, no más corrupción, ni negociaciones de prebendas, sino más, bien más gobernabilidad, transparencia, institucionalidad y conciliación, construyendo nuestro país. Si el Presidente Electo tuvo incidencia en su nominación, hay que aplaudirlo y esperar que su visión haya sido correcta. Esto también, dice mucho de su movimiento político.

Alberto Elizalde Yulee, nos deleita con su artículo de las redes sociales, ¿Será que maduramos? Donde precisa que, “Hace cinco horas los asambleístas mañosos y avispados de siempre quedaron fuera del juego. El correísmo de UNES y el Partido Socialcristiano que se veían como indispensables en la Asamblea por su poder de coacción, vieron cómo eran dispensados y condenados a quedarse en la silla sentados en la esquina sin teta. Son los niños malos del paseo.” Más claro no puede estar, hoy pensamos mejor. Queremos a nuestro país, queremos un futuro, queremos ser mejores. Gracias al Sambo de arriba por iluminarlos.

La perspectiva de Elizalde es muy buena, “En el Ecuador del próximo 24 de mayo de 2021 empezará un nuevo gobierno lejano a las veleidades demagógicas y fracasos socialistas, buen amigo de la banca (que bueno Lasso que era banquero…) y los gringos, acompañado de un poder Legislativo que, aunque no sea su partidario, anticipa brindar un espacio de gobernabilidad, presidida por una mujer indígena de un partido ecológico indigenista. Sin duda un suceso histórico y sorpresivo. Son buenos augurios. En el camino veremos que hacen los nuevos socios, veremos si los líderes de PK y la ID ya se bajaron del pedestal y maduraron lo suficiente como para entender que su agenda no es la agenda del gobierno, y que sus líneas rojas deben ser móviles. Que el éxito del gobierno de Lasso es indispensable si tienen aspiraciones para el 2025.” y me anima a pensar que si hay oportunidad.

Asegurar que la democracia no está en juego; sino más bien, buscamos institucionalizarla, consolidarla con cimientos fuertes y de esta manera proteger a las generaciones futuras. Es obligación de cada uno de los ecuatorianos de bien, no sectaristas, no egoístas, conciliadores, sabios para lograr acuerdos positivos, de gobernabilidad, colaborativos, crear comunidades de apoyo para los futuros gobiernos.

El camino está diseñándose, ¿qué van a emprender la Izquierda Democrática, Pachautik, los independientes para superar las taras políticas del PSC, de UNES, del MPD, de FE? ¿cómo van a apoyar la construcción de ese camino? Ahí está a piedra filosofal de nuestro futuro, la respuesta que proporcionen será su puerta abierta al futuro o a su desaparición, como otros tantos partidos políticos o movimientos.

El Presidente Electo tiene fuerza y tiene apoyo de todos ahora. No solo de los que votaron por su propuesta, sino también de aquellos que pensaron que su opción era: Hervas; Pérez; no votar; o, anular. Si sumamos somos mayoría absoluta, ese es el respaldo para Lasso. Adelante con su claridad y honestidad, con su experiencia y decisión. Ese liderazgo nos hacía falta, que el Sambo de arriba le de salud primero y sabiduría para mantenerse fuera de la corrupción y del obstruccionismo político.

Mientras tanto, pensando en los próximos 12 a 15 años, arreglemos la casa adentro, colaboremos en el diseño y en la construcción del camino de Ecuador. Escribamos algunos lineamientos de política, pero honestamente. Primero, el país está sumido en serias dificultades sociales, económicas y de salud que no las resolverá el Presidente Electo en 4 años, por ello se requiere un plan de al menos 12 años, si no es más. Segundo, fortalecer la democracia a través de la no injerencia de los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Tercero, plan anticorrupción con nueva norma sancionadora. Cuarto, cuidar de los vulnerables de forma efectiva. Este es nuestro inicio. Un plan de reconstrucción de la sociedad ecuatoriana para tres periodos presidenciales, con mentes claras, honestas y visionarias que den continuidad a los planes de largo plazo evitando caer en el cortoplacismo oportunístico.

Ahora es Lasso, mañana puede ser Hervas y pasado mañana Sonnenholzner, u otro joven, pero no más outsiders. Los jóvenes en la política deben aprender, consolidar su cocimiento, madurar socialmente, fundamentar sus características de liderazgo, fortalecer sus dotes de estadistas y convertirse en los presidenciables del plan. Los dos (Xavier y Otto) se han ganado, en poco tiempo, el derecho de representarnos independientemente si estamos o no de acuerdo con los postulados de su partido (ID) o de su grupo (Otto). Es indispensable la madurez partidista, los jóvenes -generación Z, son los llamados a ser parte de la nueva política. Esta nueva política más humana, más conservacionistas, más sustentable. Sin ella y sin ellos no tenemos futuro claro.

El Presidente Electo y la Presidente de la Asamblea Nacional nos deben dar ejemplo a todos, a sus colaboradores, a su familia, a nuestras familias, a los empresarios, a los trabajadores, a los funcionarios públicos, a los funcionarios extranjeros, al mundo entero, de que en Ecuador estamos juntos, que somos honestos, que queremos un mundo de paz en armonía con la tierra y sus gritos desesperados de agotamiento.

¿Será posible? ¿Será que lo logramos? Ésta es la esperanza que no la debemos dejar ir.

