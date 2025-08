Lo que las mujeres deben saber sobre las vacunas para la covid

Dado que este tipo de inflamación podría confundirse con un signo de cáncer, la Sociedad de Imagen Mamaria recomienda intentar programar la mamografía rutinaria antes de la primera dosis de la vacuna para la COVID-19 o al menos un mes después de la segunda dosis de la vacuna.

“Estoy especialmente interesada en hacer llegar la información a todas las pacientes que se someten a vigilancia tras un tratamiento previo satisfactorio del cáncer”, declaró en marzo a The New York Times la doctora Constance D. Lehman, que ha escrito sobre el problema y es jefa de diagnóstico por imagen de las mamas en el Hospital General de Massachusetts. “No puedo imaginarme la ansiedad de recibir la imagen de escáner y escuchar: ‘Hemos encontrado un ganglio que es grande. No creemos que sea un cáncer, pero no podemos asegurarlo’. O peor, ‘Creemos que puede ser cáncer’”.

Pero digamos que te estás haciendo una mamografía de diagnóstico debido a un bulto sospechoso u otros síntomas de cáncer de mama, o que has sido tratada por cáncer de mama y necesitas hacerte exámenes regulares; en esos casos, “no te retrases”, dijo Swamy. Debes acudir a tu cita para la mamografía actual, así como a tu cita para la vacunación, y comunicar al radiólogo la fecha en que te vacunaste.

Las pacientes de fertilidad deben coordinar la programación de la vacuna con su clínica

Según la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva, se aconseja a las pacientes de fertilidad que se someten a procedimientos como la extracción de óvulos, la transferencia de embriones o la inseminación intrauterina que eviten vacunarse para la covid tres días antes y tres días después del procedimiento.

Esto se debe a que las pacientes que se someten a procedimientos quirúrgicos podrían desarrollar efectos secundarios relacionados con la vacuna, como fiebre o escalofríos, que podrían dificultar a los médicos saber si se está gestando una infección posquirúrgica. Además, muchos proveedores médicos pueden no permitir que una paciente que experimenta síntomas similares a los de la covid ingrese a su centro, incluso si es probable que los síntomas se deban a una vacuna y su prueba de COVID-19 sea negativa.

Si consigues una cita para la vacuna y tienes previsto someterte a un procedimiento de fertilidad, comunícaselo a tu médico de fertilidad de inmediato para poder planificar cualquier procedimiento quirúrgico, prueba o tratamiento.

Dejando a un lado las cuestiones de calendario, vacunarse es lo correcto, dicen los expertos. Basándose en todas las pruebas tranquilizadoras que existen hasta la fecha, en lo que respecta a la fertilidad o el embarazo, “no se conocen problemas de seguridad con la vacuna”, dijo Sigal Klipstein, endocrinóloga reproductiva de Chicago que es miembro del Grupo de Trabajo de COVID-19 de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva.

“Las mujeres que contraen covid durante el embarazo tienen un mayor riesgo de padecer una enfermedad más grave en comparación con aquellas a las que le da covid cuando no están embarazadas”, añadió.

El Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos dijo en un comunicado el martes que, por el momento, se debe animar a las mujeres embarazadas y en período de posparto que quieran vacunarse a que se pongan las vacunas de Pfizer-BioNTech o de Moderna, y no la de Johnson & Johnson.

Si una de las vacunas está programada durante la “espera de dos semanas” —el período de tiempo entre la ovulación y el período en el que se anticipa que el embrión se implantaría en el útero— no te preocupes, incluso si desarrollas efectos secundarios de la vacuna.

“La fiebre no debería interferir en la implantación”, dice Klipstein.

Intenta no tomar analgésicos con antelación en previsión de los síntomas relacionados con la vacuna, como la fiebre o el dolor de cabeza, porque se cree que amortiguan la respuesta inmunitaria del cuerpo. Después de la vacuna, se puede tomar paracetamol, que se considera seguro durante el embarazo. Las mujeres embarazadas o potencialmente embarazadas deben evitar el ibuprofeno, dijo Klipstein.

Las mujeres se preguntan si la vacuna afecta su ciclo menstrual

Algunas mujeres afirman haber observado cambios en el flujo o el calendario de su periodo tras vacunarse. Pero hasta ahora esto es puramente anecdótico. “Es poco probable que la vacuna para la covid afecte a los ciclos menstruales, y no hay ningún mecanismo biológico plausible por el que esto pueda ocurrir. Sin embargo, hay pocos datos sobre este tema”, dijo Klipstein. Kathryn Clancy, profesora asociada de antropología en la Universidad de Illinois, recibió cientos de respuestas en Twitter después de decir que su periodo era más abundante de lo habitual tras su primera dosis de la vacuna de Moderna. Ahora colabora con Katharine Lee, investigadora postdoctoral de la Universidad de Washington en Saint Louis, para encuestar a las mujeres sobre los efectos secundarios a corto plazo de la vacuna relacionados con el ciclo menstrual. Su encuesta en línea había estado disponible durante menos de una semana y hasta el miércoles, dijo Lee, había obtenido más de 19.000 respuestas.