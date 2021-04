Anthony Hopkins, el caníbal que pasó por el alzheimer rumbo a su segundo Oscar

lunes, abril 26, 2021

Hopkins, que a sus 83 años ha batido el récord de edad en la categoría de mejor actor de los Oscar, ha contado en varias ocasiones su lucha con el alcoholismo, la depresión y los ataques de ira. Y los remordimientos por abandonar a una hija recién nacida. Y su odio hacia Shakespeare y todo lo británico...

Chloé Zhao se ha convertido en la segunda mujer en la historia en ganar el Oscar a la mejor dirección, la primera fue Kathryn Bigelow, que lo consiguió en 2010 por En tierra hostil. Nomadland ha ganado el Oscar a mejor película, dirección y actriz para Frances McDormand.

Anthony Hopkins se ha llevado el premio al mejor actor por El padre. El actor galés, titán de la interpretación y literalmente un sir, se convirtió en el actor de más edad en llevarse un Oscar en la categoría principal. El corolario perfecto para una carrera que ha estado llena de hitos, pero también de fracasos, y de una vida personal atormentada que solo encontró paz en la última década.

Ha encarnado a dioses, criados y al caníbal más famoso del cine, Hannibal Lecter. El británico Anthony Hopkins es uno de los actores de Hollywood con mayor capacidad de transformación. Los papeles inquietantes siempre se le han dado bien. Su trabajo como psicópata Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes le valió el Oscar a mejor actor en 1992, aunque sólo apareció 16 minutos en pantalla.

Cuando el pasado diciembre Anthony Hopkins (Port Talbot, Gales, 1937) celebró en un vídeo de Twitter sus 45 años sin beber alcohol, la revelación sorprendió a sus seguidores, según El País. Su imagen pública es la de un actor de máximo prestigio en el teatro y el cine, gentil caballero británico y, desde hace un par de años, abuelo favorito de internet.

“Recuerdo el primer día de clase con aquel olor a leche podrida, pajitas y abrigos húmedos. Me senté ahí, completamente petrificado, y ese sentimiento se quedó conmigo durante toda mi infancia y adolescencia”, contó a la revista Playboy, sobre sus primeros recuerdos en Port Talbot, la localidad siderúrgica del sur de Gales donde creció.

Los profesores, los compañeros y sus padres le repetían que era demasiado tonto para cualquier trabajo. Nunca tuvo ningún amigo y se pasaba las tardes dibujando o tocando el piano. A veces ni siquiera asistía a su propia fiesta de cumpleaños. “Me sentía el más tonto de la clase, quizá tenía problemas de aprendizaje, pero era incapaz de entender nada. Mi infancia fue inútil y enteramente confusa. Todo el mundo me ridiculizaba”, reveló a The New York Times.

Richard Burton también era de Port Talbot y Hopkins el loco, como le llamaban entonces, lo conoció a los 15 años. “Me contó que se hizo actor porque no valía para ningún trabajo. Luego se montó en su Jaguar y se fue. No se veían muchos coches así en la posguerra. En aquel momento comprendí que necesitaba salir de allí. Dejar de ser quien era. Ser rico y famoso. Y empecé a soñar con vivir en Estados Unidos”, recordó al rotativo neoyorquino a finales del año pasado.

En pocos años alcanzó el máximo prestigio al que aspira cualquier actor británico: protagonizar obras del National Theatre. Y cuando estaba encabezando la más importante de todas, Macbeth, se largó con la temporada a medias para rodar una película en Hollywood.

“El teatro no encaja con mi personalidad ni con mi temperamento. Nunca lo disfruté. El teatro británico es muy académico y yo siempre he sido muy mal estudiante. No me gusta la autoridad, ya sufrí suficientes abusos de pequeño. Recuerdo que Katherine Hepburn, durante el rodaje de mi primera película, El león de invierno, me dijo ‘Estamos en pleno enero en el sur de Francia y cobrando por ello. Esta es la mejor vida, ¡aférrate a ella!”, dijo a Vanity Fair.

Casi todos los medios de comunicación estadounidenses destacaron el final abrupto de la gala de los Premios Oscar. Es la primera vez que la ceremonia terminaba con el premio al mejor actor. Y, a juzgar por el orden de la gala y también la imagen final del In memoriam, los organizadores debían de creer que ganaría Chadwick Boseman de manera póstuma.

El último premio de la noche, sin embargo, fue para Anthony Hopkins, que ni siquiera estaba presente, ni conectado, de ahí que únicamente apareciera una foto suya en la pantalla. Con esa imagen terminaba la gala. Y con un récord: la edad más avanzada de un ganador de un Oscar al mejor actor protagonista. De momento, la estatuilla se la quedó, en nombre de la Academia, Joaquin Phoenix, que presentaba el premio.

La revista Variety ha publicado un repaso a los vencedores de los Oscar, según el estudio productor: Netflix se ha llevado siete estatuillas (dos por Mank, dos por La madre del blues, el largo documental. Lo que el pulpo me enseñó, el corto de ficción Dos completos desconocidos y el corto de animación Si algo me pasara, los quiero). Disney ha obtenido cinco: las tres de Nomadland, con Searchlight Pictures, y las dos de Soul. Warner Bros se ha llevado tres: por Daniel Kaluuya, actor de reparto en Judas y el mesías negro, la canción de H.E.R. Fight for you y los efectos visuales de Tenet.

El evento se llevó a cabo en el Union Station, con una limitada cantidad de personas, y con todos los protocolos de sanidad necesarios, así lo indicó desde un inicio Regina King, quien se encargó de abrir la ceremonia y de presentar a los primeros ganadores de la velada.

Sin un presentador que se encargara de dar pie a cada categoría, los premios poco a poco se fueron develando con la intervención de actores y actrices invitados y nominados. La organización distó mucho de parecerse a lo visto en otras ediciones, y para muestra está que a temprana hora se presentó el premio a Mejor Director, el cual quedó en manos de Chloe Zhao.

La lista completa de ganadores

Mejor película: “Nomadland”.

Dirección: Chloé Zhao, “Nomadland”.

Actor: Anthony Hopkins, “The Father”.

Actriz: Frances McDormand, “Nomadland”.

Actor de reparto: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”.

Actriz de reparto: Yuh-Jung Youn, “Minari”.

Cinematografía: “Mank”, Erik Messerschmidt.

Guion adaptado: Christopher Hampton y Florian Zeller, “The Father”.

Guion original: Emerald Fennell, “Promising Young Woman”.

Música original: “Soul”, Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste.

Canción original: “Fight For You” de “Judas and the Black Messiah”, música de H.E.R. y Dernst Emile II, letra de H.E.R. y Tiara Thomas.

Diseño de vestuario: “Ma Rainey’s Black Bottom”.

Efectos visuales: “Tenet”.

Cortometraje: “Two Distant Strangers”.

Corto animado: “If Anything Happens I Love You”.

Cortometraje documental: “Colette”.

Largometraje documental: “My Octopus Teacher”.

Largometraje internacional: “Another Round”, Dinamarca.

Edición: “Sound of Metal”.

Cinta animada: “Soul”.

Diseño de producción: “Mank”.

Maquillaje y peinado: “Ma Rainey’s Black Bottom”.

Sonido: “Sound of Metal”.