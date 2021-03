Los Grammy más emotivos de la historia de estos Premios

La 63 edición de los Grammy comenzó con la aparición del humorista Trevor Noah en el Staples Center de Los Ángeles. La gala reafirmó su apoyo a empleados de bares y clubes de música que han sufrido un gran golpe en su desempeño y finanzas por culpa de la pandemia.

En estos Grammy las personas que trabajan en esos espacios fueron los encargados de entregar los galardones a los ganadores de la noche. “Esta noche les acercaremos a los que llevan mucho tiempo sin ir a un concierto (…), esta noche celebraremos la música y olvidaremos los problemas”, dijo Noah en su primera aparició. “Esta noche se trata de felicidad y nuevos comienzos, tenemos esperanza por lo que vendrá”, dijo antes de dar un saludo a Black Pumas y Billie Eilish.

Harry Styles comenzó a cantar en la gala su éxito Watermelón Sugar en una transmisión que revela una tranquilidad inusual y un toque muy funk. Luego Siguió Billie Eilish un poco más profunda con su canción Everything I Wanted, acompañada en la parte musical por su hermano Finneas O’Connell.

Las hermanas de la banda Haim siguieron el tono musical con Steps en un escenario casi vacío sobre un fondo rojo y un ambiente un poco oscuro, antes del primer premio de la noche: el Grammy a mejor nuevo artista.

La cantante Lizzo presentó ese reconocimiento, que se quedó en manos de Megan Thee Stallion. “Quiero agradecerle a Dios, gracias por permitirme estar aquí hoy…”, fue parte de su mensaje. Luego vino de nuevo un toque con Black Pumas y su composición Colors, que fue calentando un poco más la noche.

Entre luces azules apareció Bad Bunny junto a Jhay Córtez cantando Dáikiti. “Esto se sintió como cuando estaba en el Club, pero esta vez no me echaron”, bromeo Trevor Noah, antes de dar paso a una Dua Lipa despampanante cantando.

