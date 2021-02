TikTok se mete en la lucha contra las fake news

jueves, febrero 4, 2021

La red social de videos cortos, TikTok se quiere unir a la lucha contra la desinformación y aunque la plataforma ya elimina los videos que tienen contenido erróneo ahora quiere colocar etiquetas al mejor estilo de Twitter.

“A veces, las verificaciones de hechos no son concluyentes o el contenido no se puede confirmar, especialmente durante los eventos en desarrollo”, en estos casos, según explica la red social, algunos videos pueden ser elegibles para que no aparezcan el el feed de “para ti” de algunos usuarios.

Para que esto no suceda, la plataforma implementará etiquetas de advertencia en los videos, el espectador podrá ver un banner que dice “video marcado por contenido sin fundamento”, según un sitio especializado.

E$i el usuario intenta compartir un material con esta etiqueta verá un mensaje que le recordará que el video se marcó como contenido no verificado. Posteriormente, deberán escoger entre “cancelar” o “compartir de todos modos”.

Cuando la red social probó esta característica observó que los usuarios disminuyeron la tasa de compartir video en un 24%, del mismo modo el porcentaje de “me gusta” en el contenido sin fundamento disminuyó un siete por ciento.

Esta función ya se encuentra disponible para Estados Unidos y Canadá y próximamente se aplicará en el resto del mundo.