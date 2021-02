‘¿Cuántos cadáveres?’ El día más sangriento en Myanmar

domingo, febrero 28, 2021

El día antes de su muerte, el ingeniero de redes de Internet Nyi Nyi Aung Htet Naing había publicado en Facebook sobre la represión militar cada vez más violenta contra las protestas a favor de la democracia en Myanmar.

Fue uno de los primeros muertos a tiros en la ciudad más grande de Myanmar, Yangon, el domingo, el día más sangriento desde que el golpe del 1 de febrero provocó protestas diarias contra la junta y para exigir la liberación de la líder electa Aung San Suu Kyi.

La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dijo que al menos 18 personas murieron y 30 resultaron heridas el domingo, elevando el número total de manifestantes muertos desde el golpe a al menos 21. El ejército dice que un policía murió en los disturbios.

Las autoridades no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre la violencia del domingo, según la agencia Reuters.

La estatal Global New Light Of Myanmar dijo que el ejército había mostrado previamente moderación, pero que no podía ignorar a las “turbas anárquicas”. Dijo que “inevitablemente se tomarán medidas severas” contra “manifestantes alborotados”.

Con protestas y huelgas diarias paralizando un país donde el ejército había prometido poner orden, los soldados y la policía intensificaron su represión el fin de semana.

Nyi Nyi Aung Htet Naing recibió un disparo a unos cientos de metros (yardas) de Hledan Junction, un punto habitual de reunión de protestas.

El video de un apartamento de arriba registra el sonido de disparos mientras Nyi Nyi yace desplomado frente a la puerta de la escuela secundaria del municipio de Kamaryut, vestido con una camisa a cuadros y con un casco blanco de constructor, su teléfono en la mano.

Varios manifestantes pasan corriendo junto al cuerpo antes de que cinco se animen a llevárselo, agachándose mientras corren, muestra el video del sitio web Myanmar Now que fue reeditado por Reuters.

Un funcionario de la ONU que habló bajo condición de anonimato dijo que Nyi Nyi era una de al menos cinco personas muertas en Yangon. A uno le habían disparado en el ojo. Una maestra de secundaria murió de un presunto ataque cardíaco a causa de la explosión de una granada paralizante, dijeron sus colegas.

Los maestros intentaron reunirse temprano, pero la policía arrojó granadas paralizantes y se lanzó a la carga para disolver la protesta.

“Muchos resultaron heridos. No tengo arma. Vine aquí para protestar pacíficamente. Hagan lo que hagan, simplemente tenemos que aceptarlo ”, dijo el maestro Hayman May Hninsi.

En todo el país, los manifestantes con cascos de trabajo de plástico y escudos improvisados ​​se enfrentaron a policías y soldados con equipo de batalla, incluidos algunos de unidades notorias por duras represiones contra los grupos rebeldes étnicos en las regiones fronterizas de Myanmar.

En la ciudad costera de Dawei, las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes en medio de la carretera, dijeron testigos.

Imágenes de video compartidas en las redes sociales muestran a un manifestante vestido con jeans y chanclas que yace inmóvil después de que la multitud se dispersa. Los soldados pasan junto al cuerpo y comienzan a golpear a otro manifestante.

En Mandalay, la segunda ciudad de Myanmar, un hombre fue asesinado a tiros mientras conducía su motocicleta. Los manifestantes llevaron su cuerpo sin vida a una ambulancia. La bala atravesó su casco rojo, dejándolo empapado en sangre, mostraron imágenes en las redes sociales.

El video en vivo y las fotos compartidas en las redes sociales, no todas las cuales fueron verificadas por Reuters, mostraban a los médicos corriendo para recuperar a los muertos y heridos, llevándolos en camillas, metiendo algodón en las heridas abiertas.

Un reportero de primera línea publicó en Facebook que la policía le había dicho a la gente que no dispararían porque se lo habían ordenado.

“Disparamos porque queremos. Entren a sus casas si no quieren morir ”, citó a uno de ellos.

Yangon resonó con el sonido de granadas aturdidoras y balas de goma y el ocasional sonido de una ronda en vivo.

A pesar de la represión, los manifestantes se trasladaron a diferentes distritos, estableciendo barricadas con cubos de basura con ruedas, postes de iluminación y bloques de hormigón.

Algunos sostenían escudos antidisturbios hechos en casa de hojalata y estampados con la palabra “GENTE” para contrastar con los etiquetados “POLICÍA”.

Los manifestantes escribieron su grupo sanguíneo y un número de contacto para sus familiares más cercanos en sus antebrazos en caso de que fueran heridos.

Hasta el anochecer, las manifestaciones estallaron y disminuyeron. “Los jóvenes se resisten a la opresión estatal con todo lo que tienen”, dijo el activista juvenil Thinzar Shunlei Yi. “No dejaremos que los militares nos gobiernen de nuevo. Nunca más.”