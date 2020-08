¿Y qué pasará en la semana?

Libertad y prosperidad

Convencidos de que la libertad es el primer paso que lleva hacia una mejor vida personal y de grupo, el foro Libertad y Prosperidad presentará este 12 de agosto, a través de un encuentro virtual, cinco reformas para potenciar al Ecuador.

1. La reducción del tamaño del estado promoviendo la eficiencia del sistema.

2. La reforma laboral que incluya a todos

3. La reforma a la seguridad social: ecuatorianos dueños de sus ahorros

4. La internacionalización del sistema financiero

5. La apertura comercial

Las impulsan líderes de opinión, analistas y notables académicos de la economía, el derecho y las políticas públicas preocupados por incorporar a las agenda de debate ciudadano estos cambios prioritarios en el rescate y fortalecimiento de la nación.

Elecciones primarias

Las organizaciones políticas deberán realizar sus lecciones primarias durante esta semana y hasta el 23 de agosto, para definir los candidatos que participarán en las elecciones generales del 2021, según el cronograma electoral ratificado por la Función Electoral. El reglamento permite a los movimientos realizar estos procesos de manera telemática. De la misma manera estipula tres formas de elección en las primarias: abiertas, cerradas y representativas.

FEF

El Directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que preside Francisco Egas, se reunirá este 11 de agosto, para analizar los nombres del posible nuevo seleccionador, con miras a las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022, desde octubre próximo. Entre los nombres que suenan están el español Miguel Ángel Ramírez, actual entrenador del Independiente del Valle, y el del exmundialista Alex Aguinaga, actualmente sin equipo.

Veda

Quedan pocos días para comprar cangrejo antes de que se inicie la segunda veda de este 2020. Este período de veda tanto del cangrejo rojo como del azul se extenderá durante un mes, desde este sábado 15 de agosto hasta el 15 de septiembre. Las empresas procesadoras y empacadoras que hayan procesado el cangrejo antes del periodo de veda y deseen comercializarlo, pueden solicitar a la Dirección de Control de Recursos Pesqueros la autorización pertinente, siempre y cuando hayan notificado su stock.

Marvel’s Avengers

Marvel’s Avengers ofrece una beta abierta, en una segunda sesión desde el 14 de agosto y durante dos días, para conocer el funcionamiento de este videojuego antes de su lanzamiento en septiembre próximo. A quienes reservaron en PlayStation 4 se les permite el acceso a multitud de modos de juego individuales y multijugador en PS4, Xbox One y PC. En ese mismo rango de tiempo será para quienes tienen reserva en Xbox One y PC. Mientras, del 21 al 23 de agosto estará disponible la beta para usuarios de PS4, Xbox One y PC.

El clima

Hasta las 19:00 del 11 de agosto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé el incremento de velocidad del viento en el callejón Interandino, perfil costanero, centro del Litoral y zonas de alta montaña. En promedio se estima velocidad del viento en las zonas más susceptibles oscile entre las 20 y 40 km/h, con ráfagas que superen los 55 km/h, en especial en la región Interandina y perfil costanero.

UCSG

La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil a a través de BanEcuador invita a la Charla Informativa ‘Portafolio de productos y servicios financieros BanEcuador B.P’, este 12 de agosto a las 10:00, por la plataforma Zoom. Si está interesado en participar puede inscribirse en el siguiente correo graduadosucsg@cu.ucsg.edu.ec

Este miércoles 12 de agosto conozca más sobre la propuesta académica de la Carrera de Cine de la UCSG, a través de la plataforma Zoom con el ID: 831 5158 0731. Para mayor información puede contactarse a info@cu.ucsg.edu.ec

UCG

Tu historia de resiliencia te puede ayudar a ganar el 70% de beca en la colegiatura. Para participar, los estudiantes deben enviar un video con su historia de resiliencia durante la cuarentena hasta el viernes 14 de agosto. Para mayor información, consultar las bases.

Este 14 de agosto se realizará la sesión de CRAFT online con el tema: “Deportes acuáticos”, los invitados especiales serán el ilustrador argentino Nestor Taylor y el nadador Jorge Delgado Panchana.

USFQ

El Outsider es una publicación anual y de acceso libre de la Universidad San Francisco de Quito dedicada a la divulgación de análisis críticos sobre temas de las áreas de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. La V edición, la puede encontrar esta semana en https://revistas.usfq.edu.ec/

ECOTEC

Pensando siempre en el bienestar de sus estudiantes de grado y posgrado, con una visión solidaria, la U. ECOTEC les presenta los beneficios institucionales que pone a su disposición. Porque juntos vamos hacia la reactivación.