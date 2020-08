Gobierno propone plan piloto de retorno progresivo a clases, COE de Guayaquil se opone

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, informó que desde el 1 de septiembre entrará en marcha un plan piloto de retorno progresivo a clases. El anuncio lo dio este jueves 20 de agosto, durante un recorrido por las instalaciones del Colegio Alemán Humboldt, en Guayaquil.

“En el COE nacional este viernes vamos a aprobar el plan general de retorno progresivo, que va a tener normas diferentes para lo urbano, para lo rural, según el semáforo, en coordinación con los COE cantonales”, dijo Romo. El plan arrancará dentro de dos semanas en el Alemán Humboldt, en sus sedes de Guayaquil y Samborondón (Guayas).

Esta mañana, los directivos del plantel mostraron a las autoridades la señalética aplicada en el establecimiento, así como los protocolos y las medidas de distanciamiento en las aulas. “A partir de la aprobación de una hoja de ruta este viernes, creemos que hay una serie de colegios, en diferentes lugares, que van a proponerse como proyectos piloto.

En ese momento se revisará si es que existen las condiciones, los protocolos, incluso la infraestructura para la aprobación en el COE nacional”, agregó la ministra, quien visitó el plantel junto al ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos.

En contra de la reapertura de clases en modalidad presencial se expresó este 20 de agosto la alcaldesa Cynthia Viteri. “En Guayaquil las clases no se abren. Este año lectivo está cerrado para escuelas y colegios, en clases presenciales. Todos los niños pueden estudiar a través de las redes, a través de clases on line”, dijo. Además, la alcaldesa Viteri advirtió que los planteles que empiecen a recibir estudiantes serán clausurados. “Esa es la única alternativa que tengo para defender la vida de los niños y jóvenes. La pandemia no ha terminado -reiteró Viteri-. Escuela o colegio, fiscal, fiscomisional o particular que abra, pese a la advertencia, sencillamente será cerrado”.

Esta mañana la Alcaldía desplegó un contingente de funcionarios municipales para vigilar el posible ingreso de alumnos al colegio donde los ministros hicieron el anuncio.

Romo aclaró que la asistencia a los planteles será voluntaria y que, a la par, se mantendrá otras modalidades de estudio en casa. Explicó que inicialmente solo acudirán un día a la semana, en jornadas de clases que durarán cuatro horas, no habrá atención en comedores ni bares y cada salón recibirá a 12 estudiantes.