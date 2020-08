Entran Bernal y Carapaz y salen Thomas y Froome

Egan Bernal, defensor del título, y el ecuatoriano Richard Carapaz, ganador del Giro 2019, son los elegidos por el Ineos para liderar el Tour de Francia, mientras que el galés Geraint Thomas correrá el Giro y Chris Froome, cuádruple ganador en París, la Vuelta a España.

La escuadra británica ha decidido el debut de Carapaz en el Tour, cuando en principio era fijo para el Giro, mientras que Thomas correrá la carrera rosa y Chris Froome no optara a su quinto título.

Our #TDF2020 team is set. We'll see you on the start line in Nice as the INEOS Grenadiers. pic.twitter.com/Pk33M6WTGf

— Team INEOS (@TeamINEOS) August 19, 2020