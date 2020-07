La NASA lanza su rover Perseverance hacia Marte para buscar rastros de microbios

La NASA lanzó este jueves hacia Marte su rover Perseverance, concebido para buscar rastros de microbios que pueden haber poblado el lugar hace más de 3.000 millones de años. El cohete Atlas V de United Launch Alliance despegó a las 07:50 desde Cabo Cañaveral, Florida, en un cielo despejado, para emprender un viaje de casi siete meses. El vehículo lleva consigo un minihelicóptero que intentará realizar el primer vuelo de un aparato en otro planeta.

Perseverance es el quinto rover en ser enviado al espacio desde 1997. China lanzó su primer rover marciano la semana pasada, cuyo aterrizaje está previsto en mayo de 2021. Si Perseverance llega intacto podrá comenzar a operar el 18 de febrero de 2021. Es decir, Marte podría tener tres rovers en activo el próximo año, con el estadounidense Curiosity, que ha recorrido 23 km en el planeta desde 2012.

“No hay duda, es un desafío -dijo el miércoles Jim Bridenstine, el administrador de la NASA-. No hay otra forma de decirlo, no es sencillo. Y es muy arriesgado desde el punto de vista de las posibilidades de éxito. Dicho esto, sabemos cómo aterrizar en Marte, ya lo hemos hecho ocho veces”.

The rocket has separated from the first stage and is being boosted to orbit by the Centaur second stage. @NASAPersevere is now preparing for a second burn that will put it on a trajectory towards Mars. #CountdownToMars pic.twitter.com/MBRqcxMTdw

— NASA (@NASA) July 30, 2020