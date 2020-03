La Nasa sacó una foto de Marte de 1.800 millones de pixeles

El rover Curiosity de la Nasa obtuvo la imagen de Marte con mayor resolución hasta el momento: 1.800 millones de pixels. Está compuesta por unas 1.200 fotografías, que se tomaron durante cuatro días y se tardó meses en montar para crear una panorámica única. Las imágenes fueron tomadas entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre del año pasado con la cámara Mast del rover, que usó su teleobjetivo para captar el panorama.

Curiosity tardó más de seis horas y media, repartidas en cuatro días, para tomar todas las imágenes individuales que terminarían formando el paisaje que se dio a conocer este miércoles.

Los operadores de la cámara Mast programaron una compleja lista de tareas, entre las que figuraba apuntar el mástil del rover y asegurarse de que estuvieran enfocadas la imágenes, que se tomaron cada día entre las 12:00 y las 14:00 horas de Marte, para asegurar una iluminación consistente.

How’s this for 2020 vision? Over the holidays, I took a series of high-res photos of my hometown on #Mars. This panorama is made up of a crisp 1.8 billion pixels. It’s my most detailed view to date.

Zoom in: https://t.co/F2VAjvAVVV pic.twitter.com/nTMhOTx2Di

— Curiosity Rover (@MarsCuriosity) March 4, 2020