Netflix no sabe de crisis: en el primer trimestre agregó 16 millones de suscriptores y ganó $709 millones

La plataforma de contenidos de entretenimiento en streaming Netflix anunció unos beneficios entre enero y marzo de $709 millones, un 21 % más que en el mismo período de 2019, a la par que añadió 15,8 millones de nuevos suscriptores en todo el mundo, que coincide con la expansión de la pandemia del Covid-19.

En los tres primeros meses de su ejercicio fiscal, la firma con sede en Los Gatos (California) ingresó $5.767 millones, por encima de los $5.467 millones registrados en marzo del año pasado, y sus accionistas se embolsaron $1,61 por título frente a los 1,34 de hace un año.

El aumento de la facturación vino acompañado de una reducción muy significativa de los costes de marketing, que bajaron de los $879 millones en marzo de 2019 a los $504 millones actuales, algo que se explica por el hecho de que la situación de confinamiento en que se encuentra gran parte del mundo haya convertido en menos necesarios los esfuerzos de promoción del servicio.

Ahora la plataforma publicó en su canal oficial de YouTube documentales y películas originales para verlas de forma gratuita. La oferta actual incluye Our Planet, serie de ocho episodios, con dirección de Alastair Fothergill, que explora las maravillas únicas de la naturaleza, el filme 13th nominado al Oscar, dirigido por Ava DuVerna, y los títulos Period. End of Sentence y The White Helmets, que ganaron el premio de la Academia de Hollywood en la categoría de mejor corto documental.

Aunque todo el material se encuentra en inglés, es posible activar los subtítulos en español. Cada título viene acompañado de una guía de estudio y material educativo, que puede ser utilizado tanto por estudiantes como por los maestros.

La crisis a causa de la pandemia de coronavirus suspendió las clases en varios países del mundo y es por eso que la plataforma de videos, a pedido de los docentes, decidió ofrecer algunas de sus producciones más vistas como material didáctico para las clases online.