El correísmo y el crimen político

Universidad Andina Simón Bolívar

Doctor of Philosophy in Hispanic Languages and Literature, State University of New York, Stony Brook; Master of Arts, Emory University, Atlanta; Licenciado en Lengua Española y Literatura, Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Profesor principal de la Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Quito.

Profesor agregado y coordinador de docencia de la universidad.

Coordinador académico del Doctorado en Literatura.

Miembro del Comité Editorial de Kipus: Revista Andina de Letras.

Profesor invitado en programas de maestría en estudios de la cultura, comunicación y literatura en la Universidad del Azuay (2003), Universidad Católica de Santiago de Guayaquil (2004) y Universidad de Cuenca (2007).