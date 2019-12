Quito: la compra y venta está prohibida en los semáforos

La venta y compra de productos en las zonas de los semáforos de Quito está prohibida, así lo determinó la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Esta medida se aplica por dos razones fundamentales. La primera: «Evitar distracciones en los semáforos, puedes prevenir accidentes y llegar a tiempo a tu destino», escribió la AMT en la red social Twitter. A lo que se suma, que quienes compran y venden en estos lugares interrumpen el flujo vehicular.

La segunda es preservar el espacio público «Comprar junto a los semáforos está prohibido, no fomentes la venta en estos sitios», señala la entidad. En la Ordenanza Municipal 0280 se establece como espacios públicos a las aceras, plazas, parques, parques emblemáticos, portales, parterres, pasajes, puentes, bulevares, paradas de transporte de servicio público, vehículos de transportación pública y demás espacios públicos del Distrito Metropolitano de Quito donde no se puede vender y comprar productos, y también estipula las infracciones en que las que pueden incurrir quienes no respeten la normativa.

Las sanciones que se aplicarán de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 332, es que en el caso de los vendedores informales serán reprimidos con una multa del 0,5 de un salario básico unificado. «Los semáforos no son un sitio seguro para la compra y venta de artículos», insiste la AMT en la red social Twitter. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) realiza operativos para verificar que no se presenten las ventas informales, especialmente en el centro histórico de Quito, en época de Navidad.

La AMT también instó a que los conductores no incurran en infracciones y accidentes por comprar en sitios no autorizados y detener el tránsito. Los controles se harán en distintos puntos de la ciudad.