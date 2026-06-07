“Yo no sé hacerlo”: la exclusión digital también afecta la salud mental de los adultos mayores

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La transformación digital avanza rápidamente, pero no todas las personas logran adaptarse al mismo ritmo. Para muchos adultos mayores, actividades que parecen simples —como realizar trámites en línea, utilizar aplicaciones o acceder a servicios digitales— pueden convertirse en una barrera diaria.
La llamada exclusión digital preocupa cada vez más a especialistas porque sus efectos van más allá de la tecnología. La dificultad para participar en un mundo digitalizado puede incrementar sentimientos de dependencia, frustración y aislamiento social.
Investigaciones recientes advierten que mantenerse conectado, aprender nuevas herramientas y participar en actividades digitales puede favorecer la autonomía, la comunicación con familiares y el bienestar emocional de las personas mayores.
Los expertos señalan que la solución no pasa únicamente por entregar dispositivos, sino por acompañar, enseñar y diseñar tecnologías más sencillas e inclusivas.
En sociedades donde cada vez más servicios migran al mundo digital, garantizar que los adultos mayores puedan participar se convierte también en un tema de igualdad y calidad de vida.
Relevancia para Ecuador:
Con una población adulta mayor en crecimiento, Ecuador enfrenta el desafío de promover alfabetización digital, inclusión tecnológica y programas que permitan que nadie quede fuera de los avances de la sociedad moderna.
Foto de portada: La falta de acceso y habilidades digitales puede aumentar el aislamiento y afectar el bienestar físico y emocional de los adultos mayores.
Crédito: Imagen referencial / Archivo
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