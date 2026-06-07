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“Yo no sé hacerlo”: la exclusión digital también afecta la salud mental de los adultos mayores

Redacción
domingo, junio 7, 2026
La dificultad para utilizar herramientas digitales no solo limita el acceso a servicios y oportunidades. Expertos advierten que la desconexión tecnológica puede aumentar el aislamiento y afectar el bienestar físico y emocional de las personas mayores.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

La transformación digital avanza rápidamente, pero no todas las personas logran adaptarse al mismo ritmo. Para muchos adultos mayores, actividades que parecen simples —como realizar trámites en línea, utilizar aplicaciones o acceder a servicios digitales— pueden convertirse en una barrera diaria.

La llamada exclusión digital preocupa cada vez más a especialistas porque sus efectos van más allá de la tecnología. La dificultad para participar en un mundo digitalizado puede incrementar sentimientos de dependencia, frustración y aislamiento social.

Investigaciones recientes advierten que mantenerse conectado, aprender nuevas herramientas y participar en actividades digitales puede favorecer la autonomía, la comunicación con familiares y el bienestar emocional de las personas mayores.

Los expertos señalan que la solución no pasa únicamente por entregar dispositivos, sino por acompañar, enseñar y diseñar tecnologías más sencillas e inclusivas.

En sociedades donde cada vez más servicios migran al mundo digital, garantizar que los adultos mayores puedan participar se convierte también en un tema de igualdad y calidad de vida.

Relevancia para Ecuador:
Con una población adulta mayor en crecimiento, Ecuador enfrenta el desafío de promover alfabetización digital, inclusión tecnológica y programas que permitan que nadie quede fuera de los avances de la sociedad moderna.

Foto de portada: La falta de acceso y habilidades digitales puede aumentar el aislamiento y afectar el bienestar físico y emocional de los adultos mayores.

Crédito: Imagen referencial / Archivo

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