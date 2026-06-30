WhatsApp permitirá usar un nombre de usuario en lugar del número telefónico

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]
La forma de conectarse a través de WhatsApp está cerca de experimentar un cambio significativo. La aplicación de mensajería trabaja en una función que permitirá a los usuarios crear un nombre de usuario único para comunicarse con otras personas sin necesidad de revelar su número de teléfono.
La nueva herramienta busca ofrecer una capa adicional de privacidad, especialmente en conversaciones con personas desconocidas, grupos públicos, actividades comerciales o comunidades digitales. De esta manera, los usuarios podrán decidir cuándo compartir su número personal y cuándo utilizar únicamente su identificador.
Durante años, el número telefónico ha sido el principal requisito para establecer contacto en WhatsApp. Con esta nueva modalidad, la experiencia será similar a la de otras plataformas sociales, donde basta con conocer el nombre de usuario para iniciar una conversación.
Especialistas consideran que esta actualización contribuirá a reducir riesgos asociados a la exposición de datos personales y facilitará la interacción en entornos profesionales o comerciales.
La incorporación de nombres de usuario forma parte de la estrategia de Meta para ampliar las funciones de WhatsApp y responder a las crecientes demandas de privacidad de los usuarios. Aunque la compañía aún continúa realizando pruebas, la expectativa es que esta característica llegue próximamente a millones de personas en todo el mundo.
Relevancia para Ecuador
En Ecuador, donde WhatsApp es una de las aplicaciones de comunicación más utilizadas tanto por ciudadanos como por empresas, esta actualización podría fortalecer la seguridad digital y facilitar nuevas formas de interacción entre usuarios, emprendimientos e instituciones.
Foto de portada: WhatsApp incorporará nombres de usuario para facilitar el contacto sin necesidad de compartir el número telefónico.
Crédito: Dado Ruvic (Reuters).
¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!
Deja un comentario