UTPL y Embajada del Ecuador en España impulsan 150 becas para formación de ecuatorianos en el exterior

miércoles, junio 17, 2026

La iniciativa beneficiará a ecuatorianos residentes en España mediante becas que cubren entre el 25 % y el 100 %, permitiéndoles acceder a estudios superiores en cualquiera de las 29 carreras que la UTPL oferta en modalidad a distancia y en línea.

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La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL) y la Embajada del Ecuador en España suscribieron un convenio marco de colaboración y un “convenio de colaboración académica específica para la concesión de ayudas al estudio, orientado a beneficiar a la comunidad ecuatoriana residente en España”, con el objetivo de otorgar 150 becas que permitan ampliar las oportunidades de formación y contribuir al desarrollo profesional, personal y social de la comunidad migrante.

Las becas forman parte del programa UTPL de Becas Ser Más y están dirigidas a ciudadanos ecuatorianos residentes en España que desean iniciar estudios de tercer nivel en modalidad a distancia y en línea. Los beneficiarios podrán acceder a ayudas económicas que cubren entre el 25 % y el 100 % del valor de la matrícula, de acuerdo con las condiciones y el perfil de cada solicitante.

A través de esta iniciativa, los postulantes podrán elegir entre las 29 carreras que la UTPL oferta en modalidad a distancia y en línea, accediendo a una formación flexible y de calidad que se adapta a sus necesidades. Las postulaciones se encuentran abiertas y la información completa sobre requisitos, plazos y proceso de aplicación está disponible en becas.utpl.edu.ec/beca-migrantes

Santiago Acosta, rector de la UTPL, destacó que este acuerdo representa una oportunidad para fortalecer el acceso a la educación superior de calidad para los ecuatorianos que han decidido construir su proyecto de vida fuera del país.

“El fenómeno migratorio y la educación a distancia comparten valores fundamentales como la resiliencia, la capacidad de adaptación y el esfuerzo permanente por progresar. Este convenio busca precisamente acompañar a quienes, pese a la distancia y los desafíos cotidianos, mantienen vivo su deseo de superación”, señaló.

Asimismo, destacó que la educación a distancia continúa evolucionando mediante nuevas tecnologías y metodologías innovadoras, y resaltó los 50 años de experiencia de la UTPL como institución pionera y referente en educación superior a distancia en Ecuador y en la región.

Por su parte, Wilma Andrade, embajadora del Ecuador en España, indicó que la firma de este convenio constituye una acción concreta en favor de los migrantes ecuatorianos y una muestra del compromiso del Estado con quienes residen en el exterior.

“Estas becas representan oportunidades reales para cientos de compatriotas que desean continuar su formación profesional. La educación es la herramienta más poderosa de movilidad social y una vía efectiva para construir proyectos de vida dignos y sostenibles”, expresó.

La diplomática resaltó además que España alberga a más de 450.000 ecuatorianos de primera generación, por lo que el convenio fortalece el vínculo entre Ecuador y sus migrantes, generando capacidades que aportarán al bienestar de las familias.

Augustias de Arcos, directora del Centro Internacional UTPL en Madrid, destacó que la Universidad mantiene más de 25 años de presencia en España acompañando a ecuatorianos que han encontrado en la educación una oportunidad para transformar sus vidas.

“Durante todos estos años hemos sido testigos del esfuerzo de cientos de compatriotas que, además de trabajar y construir una nueva vida en España, decidieron apostar por su formación profesional. Estas becas permitirán que muchas más personas puedan hacer realidad ese sueño”, manifestó.

Actualmente, la UTPL cuenta con una amplia trayectoria en la atención a estudiantes ecuatorianos residentes en el exterior y dispone de centros internacionales en Madrid, Nueva York y Roma, desde donde ofrece orientación académica, acompañamiento permanente y servicios de apoyo a su comunidad estudiantil.

Con esta iniciativa, la UTPL y la Embajada del Ecuador en España impulsan oportunidades educativas que trascienden fronteras, fortaleciendo el acceso a una formación superior de calidad para los ecuatorianos en el mundo.