Seis mitos sobre correr que podrían impedirte empezar

jueves, junio 11, 2026

Muchas personas evitan practicar running por ideas equivocadas sobre edad, condición física o riesgos de lesiones. Expertos explican cuáles son los mitos más frecuentes y cómo empezar de manera segura.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Correr es una de las actividades físicas más accesibles del mundo. No requiere grandes equipos ni espacios especiales, pero alrededor del running todavía existen muchas creencias que pueden alejar a quienes desean comenzar.

Algunas personas creen que necesitan estar previamente en excelente condición física, que correr siempre provoca lesiones o que existe una única forma correcta de practicar este deporte.

Especialistas explican que muchos de estos conceptos son mitos. La clave está en avanzar progresivamente, escuchar al cuerpo y adaptar la actividad a las características de cada persona.

El running puede aportar beneficios cardiovasculares, mejorar la resistencia, fortalecer músculos y contribuir al bienestar emocional cuando se practica de manera adecuada.

También es importante entender que no todos deben correr al mismo ritmo ni perseguir los mismos objetivos. Para algunas personas, avanzar poco a poco representa un logro más importante que alcanzar grandes distancias.

Más que una competencia, correr puede convertirse en una herramienta sencilla para incorporar movimiento y hábitos saludables en la vida diaria.

Relevancia para Ecuador:

Cada vez más ecuatorianos participan en carreras y actividades deportivas. Romper mitos sobre el running puede ayudar a que más personas encuentren una forma segura y motivadora de cuidar su salud.

Foto de portada: Especialistas señalan que muchas creencias sobre el running pueden impedir que nuevas personas comiencen a practicarlo.

Crédito: iStockPhoto