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Nutricionistas alertan sobre el “maxxing”, la dieta viral basada en proteína y fibra

Redacción
martes, junio 16, 2026
Una nueva tendencia alimenticia gana espacio en redes sociales. Especialistas advierten que consumir principalmente proteína y fibra puede tener riesgos si se realiza sin equilibrio nutricional.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Las redes sociales se han convertido en un espacio donde constantemente aparecen nuevas tendencias relacionadas con salud, ejercicio y alimentación.

Una de ellas es el llamado “maxxing”, una práctica que promueve aumentar al máximo el consumo de determinados alimentos, especialmente aquellos ricos en proteína y fibra.

Aunque ambos nutrientes son fundamentales para el organismo, nutricionistas advierten que una dieta basada casi exclusivamente en ellos puede dejar de lado otros componentes necesarios para una alimentación saludable.

Los especialistas recuerdan que ningún grupo de alimentos por sí solo garantiza bienestar. El equilibrio entre proteínas, carbohidratos, grasas saludables, vitaminas y minerales sigue siendo clave.

También recomiendan analizar con cuidado los consejos virales de internet, especialmente cuando prometen resultados rápidos o presentan soluciones demasiado simples.

La alimentación adecuada depende de factores individuales y debe responder a las necesidades de cada persona.

Relevancia para Ecuador:
El crecimiento de tendencias de salud en redes sociales también alcanza a los consumidores ecuatorianos. La información confiable y la orientación profesional son claves para tomar mejores decisiones alimentarias.

Foto de portada: Las proteínas son importantes dentro de una dieta equilibrada, pero especialistas recomiendan evitar tendencias extremas sin orientación profesional.

Crédito: iStockPhoto

 

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