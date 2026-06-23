Nutresa y La Universal: una integración empresarial que une historias de Colombia y Ecuador

martes, junio 23, 2026

El grupo colombiano Nutresa adquirió La Universal, una de las empresas más tradicionales de Ecuador. La operación une dos compañías con amplia trayectoria dentro de la industria alimentaria regional.

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La compra de La Universal por parte del Grupo Nutresa representa mucho más que una operación empresarial entre dos compañías.

Para Ecuador significa una nueva etapa para una marca que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

Fundada en Guayaquil en 1889, La Universal construyó durante más de un siglo una relación especial con los consumidores ecuatorianos a través de productos que estuvieron presentes en hogares, escuelas y momentos familiares.

Chocolates, galletas y otros productos de la compañía se convirtieron en parte de la historia cotidiana del país y en un símbolo del desarrollo industrial guayaquileño.

La llegada de Nutresa, uno de los mayores grupos empresariales de alimentos de América Latina, abre una etapa enfocada en crecimiento, expansión regional y fortalecimiento de la marca.

La operación refleja también la creciente integración económica entre Colombia y Ecuador, dos países unidos por historia, comercio, cultura y una relación empresarial cada vez más amplia.

Especialistas destacan que este tipo de procesos pueden permitir que marcas locales con fuerte identidad accedan a mayores capacidades de innovación, distribución e inversión.

El gran desafío será combinar la experiencia internacional del nuevo grupo empresarial con la conservación del valor emocional y cultural que La Universal tiene para millones de ecuatorianos.

En un mundo empresarial cada vez más globalizado, muchas marcas tradicionales buscan crecer sin perder aquello que las hizo cercanas a sus consumidores.

Relevancia para Ecuador:

La operación muestra el atractivo de empresas ecuatorianas con trayectoria y fortalece los vínculos económicos regionales. También plantea la importancia de preservar marcas que forman parte de la identidad del país.

Foto de portada: La integración entre Nutresa y La Universal abre una nueva etapa para una de las marcas ecuatorianas más tradicionales.

Crédito: Imagen generada con Inteligencia Artificial para Dialoguemos