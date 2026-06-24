Música y ejercicio: una combinación que ayuda al cuerpo a rendir mejor

miércoles, junio 24, 2026

Especialistas explican que escuchar música durante la actividad física puede mejorar la motivación, reducir la sensación de esfuerzo y favorecer el rendimiento deportivo.

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Para muchas personas salir a correr, entrenar en un gimnasio o caminar largas distancias tiene un compañero indispensable: la música.

Diversos especialistas en deporte y rendimiento físico señalan que escuchar canciones durante actividades aeróbicas puede generar efectos positivos sobre la motivación y la percepción del esfuerzo.

La música actúa como un estímulo capaz de influir en el estado de ánimo, aumentar la concentración y distraer parcialmente al cerebro de señales asociadas al cansancio.

Por esa razón, algunos entrenadores la describen como una especie de “ayuda natural” para mejorar la experiencia del ejercicio, siempre acompañada de entrenamiento adecuado y hábitos saludables.

El ritmo también cumple un papel importante. Determinadas canciones pueden ayudar a mantener una frecuencia constante durante actividades como correr, montar bicicleta o realizar rutinas de resistencia.

Los expertos recuerdan que no reemplaza la preparación física ni aumenta las capacidades por sí sola, pero puede convertirse en una herramienta psicológica para sostener el esfuerzo y disfrutar más la actividad.

Al final, uno de los grandes beneficios puede ser sencillo: cuando una persona disfruta más el ejercicio, aumenta la posibilidad de mantenerlo como parte de su vida diaria.

Relevancia para Ecuador:

Promover hábitos activos y saludables es un desafío importante. Estrategias simples como combinar música y actividad física pueden ayudar a que más personas incorporen el movimiento en su rutina.

Foto de portada: Escuchar música durante actividades aeróbicas puede ayudar a reducir la sensación de fatiga y mejorar la motivación.

Crédito: Shutterstock