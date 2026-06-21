Llamadas de spam: por qué no siempre conviene colgar de inmediato

domingo, junio 21, 2026

Las llamadas sospechosas siguen aumentando y generan dudas sobre cómo reaccionar. Expertos recomiendan actuar con precaución para proteger la información personal y evitar riesgos digitales.

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Las llamadas de números desconocidos se han convertido en una situación frecuente para millones de usuarios de teléfonos móviles.

Muchas personas reaccionan colgando inmediatamente, pero especialistas en seguridad digital explican que lo más importante es evitar entregar información personal o interactuar con sistemas sospechosos.

Algunas llamadas automáticas buscan confirmar si una línea está activa, recopilar datos o iniciar procesos de engaño mediante técnicas conocidas como ingeniería social.

Los expertos recomiendan no responder preguntas personales, no compartir claves, códigos de seguridad ni información bancaria durante una llamada inesperada.

También sugieren bloquear números identificados como spam, utilizar herramientas de filtrado disponibles en los teléfonos y mantenerse alerta frente a mensajes posteriores relacionados.

Los intentos de fraude evolucionan constantemente. En algunos casos, los delincuentes combinan llamadas, mensajes y correos electrónicos para construir engaños más convincentes.

La prevención sigue siendo la principal herramienta de protección. Desconfiar de contactos inesperados y verificar siempre por canales oficiales puede evitar problemas mayores.

La tecnología ofrece nuevas formas de comunicación, pero también exige nuevos hábitos de seguridad para proteger nuestra información personal.

Relevancia para Ecuador:

El aumento de llamadas sospechosas también afecta a usuarios ecuatorianos. Promover educación digital y buenas prácticas de seguridad ayuda a reducir riesgos frente a nuevas modalidades de fraude.

Foto de portada: Las llamadas desconocidas requieren precaución para evitar la entrega de información personal y proteger la seguridad digital.

Crédito: iStockPhoto