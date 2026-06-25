La “mancha fría” del Atlántico que preocupa a los científicos

jueves, junio 25, 2026

Una zona del océano Atlántico con temperaturas inusualmente bajas genera nuevas preguntas sobre los cambios que experimenta el clima global.

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En medio de un planeta donde los récords de calor se vuelven cada vez más frecuentes, una región del océano Atlántico presenta un comportamiento inesperado: sus aguas se están enfriando.

El fenómeno, conocido como la “mancha fría” del Atlántico Norte, ha despertado el interés de la comunidad científica porque parece avanzar en dirección contraria al calentamiento observado en la mayoría de los océanos.

Los investigadores analizan si este enfriamiento está relacionado con cambios en la circulación oceánica, especialmente con las grandes corrientes que transportan calor entre distintas zonas del planeta y ayudan a regular el clima.

Islandia es uno de los países que sigue el fenómeno con mayor atención. Por su ubicación, cualquier alteración significativa en las corrientes marinas podría afectar sus ecosistemas, pesca, clima y actividades económicas.

Los científicos advierten que la existencia de una zona más fría no contradice el calentamiento global. Al contrario, podría ser una señal de desequilibrios más complejos dentro del sistema climático terrestre.

Aunque todavía existen preguntas abiertas, la “mancha fría” se ha convertido en un laboratorio natural para entender cómo pequeños cambios en los océanos pueden generar consecuencias mucho más amplias.

Relevancia para Ecuador

Los océanos cumplen un papel fundamental en el equilibrio climático mundial. Para países como Ecuador, influenciados por corrientes marinas y fenómenos como El Niño y La Niña, comprender estos cambios resulta clave para anticipar posibles impactos ambientales.

Foto de portada: La llamada “mancha fría” del Atlántico Norte genera preocupación entre científicos que estudian los cambios en las corrientes oceánicas y su impacto en el clima global.

Crédito: NASA / Centros internacionales de investigación climática