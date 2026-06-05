La inteligencia artificial también tiene un costo ambiental: consumirá tanta agua como 1.300 millones de personas

viernes, junio 5, 2026

El crecimiento acelerado de la inteligencia artificial exige enormes centros de datos que necesitan millones de litros de agua para enfriar sus servidores. Expertos advierten que el consumo podría alcanzar niveles equivalentes al uso de agua de 1.300 millones de personas para 2030.

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La inteligencia artificial se ha convertido en una de las mayores revoluciones tecnológicas de la historia reciente, pero su rápido crecimiento también empieza a revelar un impacto menos visible: el consumo de recursos naturales necesarios para mantenerla funcionando.

Los grandes modelos de IA requieren gigantescos centros de datos con miles de servidores trabajando permanentemente. Estas instalaciones generan grandes cantidades de calor y necesitan sistemas de refrigeración que utilizan importantes volúmenes de agua.

Según estimaciones internacionales, para 2030 el consumo asociado al funcionamiento de la inteligencia artificial podría alcanzar una cantidad equivalente al uso de agua de aproximadamente 1.300 millones de personas, una cifra que abre un nuevo debate sobre la sostenibilidad tecnológica.

Empresas líderes del sector buscan alternativas para reducir el impacto ambiental, como sistemas de refrigeración más eficientes, energías renovables y nuevas tecnologías capaces de disminuir el consumo de recursos.

El desafío será encontrar un equilibrio entre aprovechar las enormes oportunidades que ofrece la inteligencia artificial y garantizar que su desarrollo sea compatible con la protección ambiental.

Relevancia para Ecuador:

Aunque Ecuador no concentra grandes centros mundiales de datos, el crecimiento de la inteligencia artificial plantea una reflexión importante sobre innovación sostenible, uso responsable del agua y preparación para una economía digital que seguirá expandiéndose.

Foto de portada: Los grandes centros de datos que impulsan la inteligencia artificial requieren enormes cantidades de energía y agua para mantener funcionando sus servidores.

Crédito: El País