La inteligencia artificial exige algo más que nuevas herramientas: transformar las organizaciones

miércoles, junio 24, 2026

La segunda etapa de la inteligencia artificial no dependerá únicamente de usar nuevas tecnologías, sino de cambiar la manera en que empresas e instituciones trabajan.

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La inteligencia artificial ya dejó de ser únicamente una herramienta para mejorar tareas individuales. Ahora comienza una etapa más compleja: transformar la forma en que funcionan las organizaciones completas.

Durante los primeros años de expansión de la IA generativa, muchas empresas se concentraron en aumentar la productividad personal mediante asistentes digitales capaces de escribir, analizar información o automatizar procesos.

Sin embargo, expertos señalan que el verdadero impacto llegará cuando las compañías sean capaces de rediseñar estructuras, equipos y formas de tomar decisiones alrededor de estas nuevas capacidades.

Este concepto se conoce como inteligencia organizativa: la capacidad de combinar talento humano, tecnología, datos y procesos para crear sistemas más eficientes y adaptables.

La transformación no consiste solamente en incorporar programas de inteligencia artificial, sino en cambiar culturas laborales, preparar equipos y repensar la colaboración entre personas y máquinas.

Las organizaciones que logren hacerlo podrán acelerar la innovación, responder mejor a los cambios del mercado y aprovechar todo el potencial de estas tecnologías.

La historia empresarial muestra que las grandes revoluciones tecnológicas no premian necesariamente a quienes adoptan primero una herramienta, sino a quienes aprenden a reorganizarse alrededor de ella.

Relevancia para Ecuador:

Empresas, universidades e instituciones ecuatorianas enfrentan el reto de aprovechar la inteligencia artificial no solo como tecnología, sino como una oportunidad para modernizar sus modelos de trabajo.

Foto de portada: La inteligencia artificial entra en una nueva etapa: transformar la manera en que trabajan las organizaciones.

Crédito: expansion.com