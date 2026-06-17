La inteligencia artificial comienza a transformar la atención al cliente

miércoles, junio 17, 2026

Los nuevos agentes inteligentes pueden responder consultas, atender en diferentes idiomas y apoyar decisiones en tiempo real. La IA abre una nueva etapa en la relación entre empresas y usuarios.

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La inteligencia artificial está dejando de ser una herramienta experimental para convertirse en parte cotidiana de muchos servicios empresariales.

Uno de los sectores donde más rápido avanza es la atención al cliente, donde nuevos sistemas pueden mantener conversaciones, resolver dudas y apoyar a operadores humanos.

Estos agentes inteligentes son capaces de trabajar en varios idiomas, analizar grandes cantidades de información y aprender de las interacciones para mejorar sus respuestas.

Para las empresas, representan una oportunidad de aumentar eficiencia, reducir tiempos de espera y ofrecer atención permanente.

Pero el avance también genera preguntas importantes: cómo cambiarán los empleos relacionados con estos servicios, qué nivel de supervisión humana será necesario y cómo proteger la confianza de los usuarios.

Los especialistas consideran que el mayor potencial puede estar en combinar tecnología y personas, aprovechando la velocidad de la IA junto con la experiencia humana.

Relevancia para Ecuador:

La transformación digital también impacta a empresas ecuatorianas. Adaptarse a nuevas tecnologías será clave para mejorar servicios, productividad y competitividad.

Foto de portada: Los agentes inteligentes impulsados por IA comienzan a transformar la manera en que empresas y clientes interactúan.

Crédito: Dreamstime / Expansión