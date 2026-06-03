La ciencia analiza el ayuno intermitente: no supera a las dietas tradicionales

miércoles, junio 3, 2026

Nuevos estudios señalan que el ayuno intermitente puede ayudar a perder peso, pero sus resultados no son superiores a los obtenidos mediante otros métodos basados en una alimentación equilibrada y sostenible.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El ayuno intermitente se convirtió en una de las tendencias de alimentación más populares de los últimos años, pero la ciencia continúa evaluando qué tan diferentes son sus resultados frente a otros métodos tradicionales.

Diversas investigaciones muestran que limitar los horarios de comida puede ayudar a algunas personas a reducir calorías y mejorar sus hábitos, pero no necesariamente genera mayores beneficios que una dieta equilibrada con una reducción similar de consumo energético.

Los especialistas explican que la clave no está únicamente en cuándo se come, sino también en la calidad de los alimentos, la constancia y la posibilidad de mantener esos cambios durante el tiempo.

Por esa razón, muchos expertos recomiendan evitar soluciones extremas o temporales y concentrarse en construir hábitos saludables adaptados a cada persona.

Frutas, verduras, proteínas adecuadas, actividad física y descanso siguen siendo elementos fundamentales para mejorar la salud y controlar el peso.

Más que encontrar una dieta perfecta, la evidencia científica apunta hacia modelos de alimentación sostenibles que puedan mantenerse como parte de la vida cotidiana.

Relevancia para Ecuador:

La información científica sobre alimentación permite tomar mejores decisiones de salud y evitar tendencias que prometen resultados rápidos sin considerar hábitos integrales y sostenibles.

Foto de portada: Una alimentación saludable y sostenible continúa siendo uno de los factores principales para mantener una buena salud.

Crédito: Shutterstock