El papel del jefe es clave para proteger la salud mental de sus trabajadores

jueves, junio 18, 2026

Los líderes empresariales tienen un papel cada vez más importante en la construcción de ambientes laborales saludables. Expertos destacan la necesidad de prevenir el estrés y promover bienestar dentro de las organizaciones.

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La salud mental se ha convertido en uno de los grandes desafíos del mundo laboral actual.

Más allá de alcanzar resultados, los líderes y empresas enfrentan la necesidad de crear espacios donde las personas puedan desarrollarse de manera saludable y sostenible.

Especialistas destacan que los jefes cumplen un papel fundamental al identificar señales de agotamiento, promover una comunicación abierta y generar condiciones laborales equilibradas.

El liderazgo moderno exige habilidades que van más allá de la dirección tradicional: empatía, escucha, organización adecuada del trabajo y capacidad para fortalecer equipos.

En varios países ya se avanza en normas y políticas que reconocen la importancia de cuidar la salud emocional de los trabajadores. Ecuador también podría fortalecer mecanismos que impulsen buenas prácticas empresariales en esta materia.

Invertir en bienestar laboral no solo beneficia a los colaboradores. También mejora la productividad, reduce conflictos y fortalece la cultura de las organizaciones.

Relevancia para Ecuador:

Las empresas ecuatorianas tienen la oportunidad de incorporar modelos de liderazgo que consideren la salud mental como parte fundamental del desarrollo empresarial y humano.

Foto de portada: Los líderes cumplen un papel esencial en la construcción de ambientes laborales saludables y equipos más comprometidos.

Crédito: iStockPhoto