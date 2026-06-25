El orgullo vikingo de Noruega conquista al mundo en el Mundial 2026

jueves, junio 25, 2026

La celebración “Viking Row” de la selección noruega se hizo viral y convirtió un triunfo deportivo en una muestra de identidad y orgullo nacional.

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El Mundial 2026 no solo deja goles y resultados. También comienza a construir imágenes que quedarán en la memoria colectiva de los aficionados. Una de ellas llegó desde Noruega, con una celebración que unió fútbol, tradición e identidad cultural.

Tras su victoria frente a Senegal, los jugadores noruegos protagonizaron una particular coreografía conocida como “Viking Row” (remo vikingo), que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Sentados sobre el césped y moviéndose al mismo ritmo, los futbolistas recrearon la fuerza simbólica de los antiguos navegantes vikingos, una referencia histórica profundamente ligada a la cultura noruega.

El gesto fue liderado por una generación que ha devuelto protagonismo internacional al fútbol del país europeo. Con figuras como Erling Haaland, Martin Odegaard y Alexander Sorloth, Noruega vive uno de sus momentos de mayor expectativa deportiva.

Más allá de la celebración, la escena refleja cómo el deporte se convierte también en una expresión cultural. En pocos segundos, una coreografía logró conectar pasado y presente: la historia de un pueblo navegante con una selección que busca abrirse camino entre las grandes potencias del fútbol.

Las imágenes recorrieron el mundo y recordaron que los Mundiales no solo se recuerdan por los campeones, sino también por aquellos momentos inesperados que representan emociones, tradiciones e identidad.

Relevancia para Ecuador:

El Mundial genera historias que van más allá de la cancha y conectan culturas de todo el planeta. Para Ecuador, también presente en la pasión futbolera mundial, estos momentos muestran cómo el deporte fortalece identidad, pertenencia y orgullo nacional.

Foto de portada: La selección noruega protagonizó un momento para la historia tras la victoria ante Senegal. Con Odegaard a los mandos, la selección de Haaland, Sorloth y Odegaard “remó” al más puro estilo vikingo.

Crédito: DRM News