El Mundial más lucrativo de la historia: gana la FIFA, pero aumenta el costo para los aficionados

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El Mundial de fútbol se ha convertido en uno de los mayores espectáculos deportivos y comerciales del planeta. La edición de 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, apunta a convertirse en la más lucrativa de la historia.
El nuevo formato, con más selecciones y más partidos, permitirá multiplicar ingresos por derechos de televisión, patrocinios, entradas, turismo y actividades relacionadas con el evento.
Para la FIFA, el crecimiento representa una expansión global del fútbol y una oportunidad para llegar a nuevas audiencias. Sin embargo, también aumenta el debate sobre el precio que deben pagar los aficionados.
El incremento del costo de entradas, alojamiento y viajes podría dificultar que muchos seguidores puedan acompañar a sus selecciones, transformando una celebración popular en una experiencia cada vez más costosa.
El gran desafío del fútbol moderno será encontrar equilibrio entre su enorme capacidad comercial y la esencia que lo convirtió en el deporte más seguido del mundo: la pasión de millones de aficionados.
Relevancia para Ecuador: Con Ecuador clasificado al Mundial 2026, miles de aficionados sueñan con acompañar a la selección. Los costos asociados al torneo serán un factor clave para quienes quieran vivir esta experiencia histórica.
Foto de portada: El Mundial 2026 será el más lucrativo de la historia para la FIFA, pero también representará mayores costos para los aficionados.
Crédito: Ámbito Financiero
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