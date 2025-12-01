El Mundial más lucrativo de la historia: gana la FIFA, pero aumenta el costo para los aficionados

martes, junio 9, 2026

El Mundial 2026 marcará récords económicos y será el torneo que más ingresos genere para la FIFA. Sin embargo, el crecimiento del negocio también genera preocupación por el aumento de costos para quienes desean vivir la experiencia en los estadios.

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El Mundial de fútbol se ha convertido en uno de los mayores espectáculos deportivos y comerciales del planeta. La edición de 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá, apunta a convertirse en la más lucrativa de la historia.

El nuevo formato, con más selecciones y más partidos, permitirá multiplicar ingresos por derechos de televisión, patrocinios, entradas, turismo y actividades relacionadas con el evento.

Para la FIFA, el crecimiento representa una expansión global del fútbol y una oportunidad para llegar a nuevas audiencias. Sin embargo, también aumenta el debate sobre el precio que deben pagar los aficionados.

El incremento del costo de entradas, alojamiento y viajes podría dificultar que muchos seguidores puedan acompañar a sus selecciones, transformando una celebración popular en una experiencia cada vez más costosa.

El gran desafío del fútbol moderno será encontrar equilibrio entre su enorme capacidad comercial y la esencia que lo convirtió en el deporte más seguido del mundo: la pasión de millones de aficionados.

Relevancia para Ecuador: Con Ecuador clasificado al Mundial 2026, miles de aficionados sueñan con acompañar a la selección. Los costos asociados al torneo serán un factor clave para quienes quieran vivir esta experiencia histórica.

Foto de portada: El Mundial 2026 será el más lucrativo de la historia para la FIFA, pero también representará mayores costos para los aficionados.

Crédito: Ámbito Financiero