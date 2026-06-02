El milagro de los 15 minutos: cómo París redujo el dominio del automóvil

martes, junio 2, 2026

La capital francesa se convirtió en un referente mundial de transformación urbana al impulsar un modelo donde caminar, usar bicicleta y acceder a servicios cercanos reemplazan progresivamente la dependencia del vehículo privado.

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Durante décadas, las grandes ciudades del mundo fueron diseñadas alrededor del automóvil. París decidió cambiar esa lógica y hoy es considerada uno de los principales ejemplos de transformación hacia una movilidad más humana y sostenible.

El concepto conocido como “la ciudad de los 15 minutos” busca que los ciudadanos puedan acceder a servicios esenciales —trabajo, educación, comercio, salud, cultura y espacios verdes— cerca de sus hogares, reduciendo desplazamientos largos y mejorando la calidad de vida.

La capital francesa impulsó una profunda transformación urbana con ampliación de ciclovías, recuperación de espacios públicos, reducción de áreas destinadas exclusivamente a vehículos y nuevas formas de movilidad.

El cambio no estuvo libre de críticas. Sectores vinculados al automóvil cuestionaron las restricciones y la velocidad de las reformas. Sin embargo, la ciudad logró modificar progresivamente los hábitos de millones de habitantes.

Hoy París es observada por otras capitales como un laboratorio urbano que demuestra cómo las ciudades pueden adaptarse frente a problemas como contaminación, congestión y cambio climático.

La experiencia también abre un debate global: las ciudades del futuro no solo deberán moverse más rápido, sino ofrecer mejores condiciones para vivir.

Relevancia para Ecuador:

Ciudades ecuatorianas como Quito, Guayaquil y Cuenca enfrentan desafíos crecientes de tráfico y contaminación. Experiencias internacionales como la de París pueden aportar ideas para construir espacios urbanos más sostenibles.

Foto de portada: París transformó su modelo de movilidad con más espacios para bicicletas, peatones y servicios cercanos a los ciudadanos.

Crédito: El País.