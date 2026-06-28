El estrés ejecutivo alcanza niveles clínicos y enciende alertas en el mundo empresarial

domingo, junio 28, 2026

El aumento del estrés entre altos directivos preocupa a especialistas, que advierten sobre su impacto en la salud, el liderazgo y el futuro de las organizaciones.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Durante años se consideró que la presión era parte natural del liderazgo empresarial. Sin embargo, investigaciones recientes muestran que el estrés entre altos ejecutivos está alcanzando niveles clínicos, convirtiéndose en un riesgo tanto para las personas como para las empresas que dirigen.

Las exigencias permanentes, la incertidumbre económica, la transformación tecnológica y la responsabilidad sobre miles de empleos han incrementado la carga emocional de quienes ocupan cargos de alta dirección.

Los especialistas advierten que el agotamiento prolongado puede afectar la capacidad para tomar decisiones, reducir la creatividad, deteriorar las relaciones laborales e incrementar el riesgo de errores estratégicos.

El problema trasciende el bienestar individual. Un líder agotado puede afectar el desempeño de equipos completos, influir en la cultura organizacional y comprometer la capacidad de adaptación de toda la empresa.

Por ello, cada vez más organizaciones incorporan programas de bienestar, acompañamiento psicológico, liderazgo saludable y equilibrio entre vida personal y profesional. La salud mental comienza a verse como un activo estratégico y no simplemente como un asunto personal.

Las compañías más competitivas entienden que cuidar a quienes toman las decisiones también significa proteger la innovación, la productividad y la sostenibilidad del negocio.

Relevancia para Ecuador

Las empresas ecuatorianas también enfrentan entornos cada vez más exigentes. Promover liderazgos saludables puede fortalecer la productividad, mejorar el clima laboral y contribuir a organizaciones más sostenibles.

Foto de portada: El estrés crónico entre altos ejecutivos se ha convertido en un riesgo creciente para la salud de los líderes y para la productividad y sostenibilidad de las empresas.

Crédito: iStockPhoto