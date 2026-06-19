Desarrollan una prueba de sangre que podría detectar cáncer en pocos minutos

viernes, junio 19, 2026

Investigadores desarrollaron un nuevo sistema experimental que busca detectar señales asociadas al cáncer de páncreas mediante una prueba rápida y de bajo costo.

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La detección temprana es uno de los mayores desafíos en la lucha contra el cáncer, especialmente en enfermedades difíciles de identificar en sus primeras etapas.

Un grupo de investigadores desarrolló una prueba experimental de sangre que busca detectar un biomarcador asociado al cáncer de páncreas mediante una tecnología sencilla y rápida.

El sistema funciona con una tira reactiva capaz de identificar la presencia del biomarcador SAXL, relacionado con este tipo de cáncer.

Según los investigadores, esta herramienta podría ofrecer resultados en pocos minutos y convertirse en una alternativa accesible para apoyar diagnósticos tempranos.

Aunque todavía requiere procesos adicionales de validación antes de su aplicación masiva, representa un avance prometedor dentro de la medicina preventiva.

Los especialistas recuerdan que detectar enfermedades a tiempo aumenta las posibilidades de tratamiento y mejora las expectativas para los pacientes.

Relevancia para Ecuador:

El desarrollo de pruebas rápidas y accesibles representa una oportunidad para fortalecer los sistemas de salud, especialmente en países donde mejorar el diagnóstico temprano sigue siendo un desafío importante.

Foto de portada: El nuevo prototipo busca detectar en sangre un biomarcador asociado al cáncer de páncreas, mediante una prueba rápida y de bajo costo.

Crédito: Getty Images