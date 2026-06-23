Colombia cambia de rumbo: De la Espriella llega al poder en un país dividido

martes, junio 23, 2026

Colombia decidió cambiar de camino y girar a la derecha, pero lo hizo dejando un mensaje claro: el próximo presidente gobernará un país dividido prácticamente en dos mitades. Abelardo De […]

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Colombia decidió cambiar de camino y girar a la derecha, pero lo hizo dejando un mensaje claro: el próximo presidente gobernará un país dividido prácticamente en dos mitades.

Abelardo De la Espriella ganó las elecciones presidenciales de 2026 con una diferencia de un punto porcentual, dentro de una votación de más de 25 millones de colombianos. Un resultado que muestra tanto el deseo de cambio de una parte del país como la fuerza política que aún conservan los sectores que respaldaban la continuidad del proyecto iniciado por Gustavo Petro.

El nuevo presidente representa un giro hacia la derecha después del primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Durante la campaña defendió propuestas enfocadas en seguridad, fortalecimiento empresarial, inversión privada y un cambio profundo frente a las políticas de su antecesor.

Abogado, empresario y figura mediática, De la Espriella construyó una carrera pública marcada por posiciones firmes, una comunicación directa y una fuerte presencia en redes sociales. Su estilo rompió con algunos esquemas tradicionales de la política colombiana y logró conectar con sectores que reclamaban un cambio de rumbo.

Sin embargo, la estrecha diferencia electoral anticipa uno de sus mayores desafíos: gobernar no solamente para quienes votaron por él, sino para una sociedad altamente polarizada.

En su primer discurso afirmó que gobernará para todos los colombianos, una señal dirigida a buscar unidad después de una campaña intensa y confrontativa.

El resultado fue seguido con atención por la comunidad internacional. Entre los primeros mandatarios en felicitarlo estuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, lo que refleja la importancia estratégica de Colombia en la región.

Ahora comienza una etapa en la que deberá transformar sus propuestas de campaña en resultados concretos y demostrar si es posible cerrar heridas políticas en un país acostumbrado a grandes debates y profundas diferencias.

Relevancia para Ecuador:

El cambio político en Colombia tiene especial importancia para Ecuador por la relación fronteriza, comercial y de seguridad entre ambos países. La nueva orientación del gobierno colombiano podría abrir una etapa diferente de cooperación bilateral.

Foto de portada: Abelardo De la Espriella, ganador de las elecciones presidenciales en Colombia.

Crédito: Semana