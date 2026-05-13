El comercio mundial comienza a utilizarse como arma geopolítica

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El comercio mundial atraviesa una etapa marcada por crecientes tensiones geopolíticas que han convertido a las relaciones económicas en herramientas de presión internacional.
Las principales potencias económicas utilizan cada vez más aranceles, restricciones comerciales, sanciones y controles tecnológicos como mecanismos de disputa estratégica. La rivalidad entre Estados Unidos y China es uno de los principales ejemplos de esta transformación.
Las cadenas globales de suministro, antes concebidas principalmente como instrumentos de integración económica, hoy también forman parte de disputas políticas y de seguridad.
Expertos advierten que esta situación podría modificar profundamente el modelo de globalización desarrollado durante las últimas décadas.
Sectores como tecnología, energía, alimentos y transporte marítimo se encuentran entre los más afectados.
La incertidumbre comercial también genera preocupación en mercados financieros y empresas internacionales.
Muchos países buscan ahora reducir dependencia de ciertos proveedores estratégicos y fortalecer sus capacidades internas.
El comercio internacional deja así de ser únicamente una actividad económica para convertirse también en una herramienta de influencia política y competencia global.
El nuevo escenario redefine alianzas y modifica el equilibrio de poder internacional.
Relevancia para Ecuador:
Como país exportador y dependiente del comercio internacional, Ecuador podría verse afectado por cambios en cadenas globales de suministro y tensiones entre grandes economías.
La estabilidad comercial global influye directamente en precios, exportaciones y oportunidades económicas regionales.
Foto de portada: El comercio marítimo internacional refleja las crecientes tensiones económicas y geopolíticas entre las grandes potencias mundiales.
Crédito: AFP
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