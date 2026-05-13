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El comercio mundial comienza a utilizarse como arma geopolítica

Redacción
miércoles, mayo 13, 2026
Las tensiones internacionales están transformando al comercio global en un instrumento de presión y confrontación entre potencias económicas.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

El comercio mundial atraviesa una etapa marcada por crecientes tensiones geopolíticas que han convertido a las relaciones económicas en herramientas de presión internacional.

 

Las principales potencias económicas utilizan cada vez más aranceles, restricciones comerciales, sanciones y controles tecnológicos como mecanismos de disputa estratégica.  La rivalidad entre Estados Unidos y China es uno de los principales ejemplos de esta transformación.

 

Las cadenas globales de suministro, antes concebidas principalmente como instrumentos de integración económica, hoy también forman parte de disputas políticas y de seguridad.

 

Expertos advierten que esta situación podría modificar profundamente el modelo de globalización desarrollado durante las últimas décadas.

 

Sectores como tecnología, energía, alimentos y transporte marítimo se encuentran entre los más afectados.

La incertidumbre comercial también genera preocupación en mercados financieros y empresas internacionales.

 

Muchos países buscan ahora reducir dependencia de ciertos proveedores estratégicos y fortalecer sus capacidades internas.

 

El comercio internacional deja así de ser únicamente una actividad económica para convertirse también en una herramienta de influencia política y competencia global.

El nuevo escenario redefine alianzas y modifica el equilibrio de poder internacional.

 

Relevancia para Ecuador:

Como país exportador y dependiente del comercio internacional, Ecuador podría verse afectado por cambios en cadenas globales de suministro y tensiones entre grandes economías.

La estabilidad comercial global influye directamente en precios, exportaciones y oportunidades económicas regionales.

 

Foto de portada: El comercio marítimo internacional refleja las crecientes tensiones económicas y geopolíticas entre las grandes potencias mundiales.
Crédito: AFP

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