Un “súper fenómeno de El Niño” podría impactar con fuerza histórica. Será el mayor en 140 años

viernes, abril 10, 2026

Un posible “súper fenómeno de El Niño”, considerado el más intenso en más de un siglo, genera alerta global. Ecuador podría enfrentar lluvias extremas, inundaciones y fuertes impactos económicos.

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Los pronósticos climáticos internacionales advierten sobre la posible formación de un “súper fenómeno de El Niño” durante este año, que podría convertirse en uno de los más intensos de los últimos 140 años. Este evento, caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico, altera los patrones climáticos a nivel global y tiene efectos particularmente sensibles en la región andina.

En Ecuador, las consecuencias podrían ser significativas. Históricamente, los episodios fuertes de El Niño han provocado lluvias intensas, desbordamientos de ríos, deslizamientos de tierra y graves afectaciones en infraestructura vial y viviendas, especialmente en la Costa y zonas vulnerables de la Sierra.

Además del impacto social, el fenómeno también podría generar pérdidas económicas en sectores clave como la agricultura, la pesca y el comercio. Cultivos inundados, interrupciones logísticas y afectaciones en la producción son algunos de los riesgos más inmediatos.

Las autoridades y organismos técnicos han comenzado a monitorear de cerca la evolución del fenómeno, mientras se insiste en la importancia de activar planes de prevención y mitigación. La experiencia de eventos anteriores demuestra que la preparación oportuna puede marcar la diferencia entre una crisis controlada y una emergencia de gran escala.

Relevancia para Ecuador:

Ecuador se encuentra entre los países más vulnerables a El Niño. La prevención, la planificación y la coordinación institucional serán clave para reducir los impactos sociales y económicos de un fenómeno que podría marcar el año.

Foto de portada: El impacto del fenómeno de El Niño puede provocar sequías en algunas zonas y lluvias extremas en otras, alterando gravemente los ecosistemas.

Crédito: Julio César Herrera