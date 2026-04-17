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Solo el 13% de los correos electrónicos es escrito por personas

Redacción
viernes, abril 17, 2026
Un estudio revela que la mayoría de los emails ya no son redactados por humanos, en un cambio estructural impulsado por la automatización.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Solo el 13% de los correos electrónicos que circulan actualmente en el mundo es escrito por personas, según un reciente análisis que evidencia un cambio estructural en la comunicación digital.

La mayoría de los mensajes es generada por sistemas automatizados, herramientas de inteligencia artificial y plataformas de marketing, lo que ha transformado radicalmente la forma en que se produce y consume la información en entornos digitales.

Este fenómeno también explica por qué más de la mitad de los correos termina en bandejas de spam, debido al volumen masivo de envíos automatizados que saturan los sistemas de filtrado.

Especialistas advierten que este cambio no es solo técnico, sino cultural, ya que redefine la interacción humana en el ámbito digital. La comunicación directa y personalizada pierde espacio frente a procesos automatizados diseñados para escalar mensajes.

Al mismo tiempo, la creciente dependencia de estas herramientas plantea desafíos en términos de confianza, autenticidad y calidad de la información.

Relevancia para Ecuador:

El fenómeno impacta directamente en empresas, medios y usuarios ecuatorianos, que deben adaptarse a un entorno digital cada vez más automatizado y competitivo y que reflejan la velocidad con que transcurre el día a día de las personas.

Foto de portada: Sistemas automatizados y robots participan en la redacción masiva de correos electrónicos en entornos digitales.
Crédito: iStockPhoto

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