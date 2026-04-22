Proyecto “Sistema Verde Urbano de Loja”, de la UTPL, recibe reconocimiento internacional en Nueva York

miércoles, abril 22, 2026

La iniciativa de sostenibilidad urbana y ordenamiento territorial fue seleccionada entre los cinco finalistas a nivel mundial, siendo la única representante de Ecuador y de América Latina.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en coordinación con el Municipio de Loja y la Cooperación Alemana GIZ, participó en la ceremonia de premiación del WRI Ross Center Prize for Cities 2025–2026, realizada el 20 de abril en Nueva York, Estados Unidos. En este espacio, el proyecto “Sistema Verde Urbano de Loja” (SVU) fue reconocido como uno de los cinco mejores del mundo dentro de la convocatoria “Catalizando Ciudades Saludables”.

La propuesta está orientada a beneficiar a cerca de 214 000 habitantes del cantón Loja y articula más de 600 hectáreas de parques, bosques y corredores fluviales. Este enfoque es resultado del trabajo conjunto entre la academia, el gobierno local y la cooperación internacional.

El “Sistema Verde Urbano de Loja” se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, al impulsar una planificación urbana basada en infraestructura verde, la integración de espacios naturales y el bienestar ciudadano.

En representación de la UTPL asistió Claudia González Roldán, docente y directora de la carrera de Arquitectura, quien formó parte de este encuentro internacional que reunió a gobiernos, organismos multilaterales, universidades y centros de investigación enfocados en sostenibilidad urbana, resiliencia climática y desarrollo territorial.

El proyecto plantea un modelo de ordenamiento que integra naturaleza, agua y biodiversidad, a través de la conexión de espacios públicos, sistemas ecológicos y redes urbanas. Fue seleccionado entre 334 postulaciones provenientes de 230 ciudades en 77 países, posicionando a Loja en el escenario global de la planificación urbana.

Claudia González destacó: “Este reconocimiento evidencia que las ciudades intermedias tienen un rol clave frente a los desafíos globales de salud, clima y sostenibilidad. El Sistema Verde Urbano integra la naturaleza como eje estructural, conectando espacios y servicios para mejorar la calidad de vida”.

Este logro proyecta a la UTPL en escenarios internacionales y visibiliza su aporte académico en la construcción de ciudades más sostenibles.