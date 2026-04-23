La “economía de las molestias”: cuando perder tiempo también tiene costo

jueves, abril 23, 2026

Llamadas no deseadas, trámites engorrosos y servicios diseñados para complicar la vida generan una economía oculta basada en la frustración cotidiana.

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La llamada “economía de las molestias” describe un fenómeno cada vez más extendido: sistemas, servicios y procesos que, en lugar de facilitar la vida de las personas, les trasladan costos invisibles en tiempo, paciencia y desgaste.

Desde interminables menús automáticos y llamadas comerciales no solicitadas hasta trámites digitales laberínticos, muchas empresas obtienen beneficios al hacer más difícil cancelar servicios, reclamar derechos o resolver problemas.

Lo que parece una simple incomodidad tiene consecuencias económicas reales. Horas perdidas, estrés acumulado y productividad reducida representan costos que asumen los usuarios, mientras las compañías trasladan parte de su eficiencia al consumidor.

Expertos advierten que este modelo se ha normalizado y que, en muchos casos, forma parte deliberada del diseño de negocios. No es una falla: es una estrategia.

La discusión abre preguntas sobre regulación, derechos del consumidor y calidad de vida en una economía cada vez más mediada por plataformas.

Relevancia para Ecuador:

La reflexión resulta pertinente en Ecuador, donde usuarios enfrentan frecuentemente trámites complejos y servicios poco amigables. El debate toca productividad, ciudadanía y protección al consumidor.

Foto de portada: La “economía de las molestias” muestra cómo las pequeñas fricciones cotidianas también generan costos económicos y sociales.

Crédito: Melanie Lambrick / The New York Times