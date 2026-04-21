Joseph Stiglitz alerta sobre el “egoísmo alucinante” de la ideología de los millonarios

martes, abril 21, 2026

El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz advierte sobre el impacto de las élites económicas en la desigualdad global y cuestiona su creciente influencia política.

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El economista y premio Nobel Joseph Stiglitz ha lanzado una fuerte crítica contra la ideología predominante entre los grandes millonarios, a la que califica como “un grado de egoísmo alucinante”. En una reciente entrevista, el académico advierte que esta visión económica no solo profundiza la desigualdad, sino que también distorsiona el funcionamiento de las democracias.

Stiglitz sostiene que muchos de los sectores más ricos del mundo promueven políticas que reducen el papel del Estado, pese a que históricamente ha sido fundamental en el desarrollo económico y la innovación. Según su análisis, gran parte de los avances tecnológicos que hoy sostienen la economía global han sido impulsados, directa o indirectamente, por inversión pública.

El economista también alerta sobre la concentración de poder económico, que en muchos casos se traduce en influencia política. Esta situación genera un desequilibrio en la toma de decisiones, favoreciendo intereses particulares sobre el bienestar colectivo.

En su visión, la creciente desigualdad no es un fenómeno inevitable, sino el resultado de decisiones políticas y económicas concretas. Por ello, plantea la necesidad de replantear el modelo actual, fortaleciendo el rol del Estado y promoviendo políticas más equitativas.

Las declaraciones de Stiglitz reavivan el debate sobre el rumbo del sistema económico global, en un contexto donde la brecha entre ricos y pobres sigue ampliándose de manera sostenida.

Relevancia para Ecuador:

El debate sobre desigualdad y concentración económica es especialmente relevante para Ecuador, donde las políticas públicas y la distribución de la riqueza siguen siendo temas clave para el desarrollo sostenible.

Foto de portada: La creciente concentración de riqueza y poder económico reaviva el debate global sobre desigualdad y justicia social.

Crédito: Imagen generada con Inteligencia Artificial para Dialoguemos.ec